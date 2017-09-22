'TCG Alemdar' donanımıyla göz doldurdu

MUĞLA (AA) - Türkiye'nin ev sahipliğinde, Müttefik Denizaltı Komutanlığının (COMSUBNATO) sevk ve idaresinde Muğla'nın Marmaris açıklarında gerçekleştirilen "Dynamic Monarch-17" tatbikatına önderlik eden, milli denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar, teknik donanımıyla göz doldurdu.

Marmaris açıklarında gerçekleştirilen "Dynamic Monarch-17" tatbikatında, Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterine ocak ayında katılan 90 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki 4 bin 500 tonluk TCG Alemdar isimli kurtarma gemisi önderlik yapıyor.

Türkiye ile 8 ülkenin katıldığı tatbikatta, hasta bakım üniteleri, ameliyathanesi, vurgun tedavi merkezi, reviri, ultrason ve röntgen merkezi başta olmak üzere, denizaltı kazalarına müdahale anlamında en gelişmiş teknolojiyle donatılan TCG Alemdar kurtarma gemisi, örnek bir kurtarma gemisi olarak adından söz ettirdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan TCG Alemdar Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi Komutanı Yarbay Selim Gökdeniz, bu yıl Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giren denizaltı kurtarma gemisinin, yerli sanayide ilk defa Türk mühendisleri tarafından dizayn edildiğini, kontrolünün de Türk Deniz Kuvvetlerindeki mühendislerce yapıldığını anlattı.

Su altında verilebilecek bütün görevleri yerine getirebiliyor

Geminin diğer ülkelerin silahlı kuvvetlerinde olmayan üstün özelliklere sahip olduğuna dikkati çeken Gökdeniz, kurtarma, dalış ve seyir elektronik cihazlarıyla, Akdeniz'de üstün özelliklere sahip askeri gemi olduğunu ifade etti.

TCG Alemdar'ın, hem su üzerinde hem de su altında verilebilecek bütün görevleri yerine getirebilecek bir gemi olduğunu vurgulayan Gökdeniz, şöyle devam etti:

"Gemide insanlı dalış limiti 100 metre, insansız robotik sistemde bin metre ve 3 bin metre ile dalış imkanı kazandırılacak. Su altında kaybolmuş herhangi bir nesnenin aranmasında, bulunmasında, teşhis edilmesinde, teşhisin sonunda da bu cihaz ve sistemin su yüzeyine çıkarılıp geminin güvertesine alınmasında her türlü imkan ve kabiliyete sahiptir. Gemi, dinamik konumlandırma sistemiyle gemi çalışma sahasında kendini otomatik olarak tutuyor."

Gökdeniz, geminin hem helikopter indirme kaldırma hem hastalar için röntgen, ultrason ile ameliyat olanaklarını da bünyesinde bulundurduğunu sözlerine ekledi.

Denizaltı kazaları için çok önemli platform

Türk Deniz Kuvvetleri Deniz Tıp Araştırma Merkezi Başkanı ve Deniz Kuvvetleri Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi Kıdemli Tabip Subayı Albay Ali İhsan Günerigök de "TCG Alemdar Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de olası denizaltı kazalarına denizaltı tahliye ve operasyonlarına en süratli katkıyı, en iyi katkıyı yapacak platformdur. Bu anlamda dünyanın ve bütün ülkelerin göz bebeği bir gemi olmuştur, bir platform olmuştur. Bu deniz kuvvetlerimiz için gurur vericidir." dedi.



