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TDV bu yıl Türkiye'ye 700 öğrenci getirdi

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl 700 öğrenci eğitim için Türkiye'ye getirildi.

TDV bu yıl Türkiye'ye 700 öğrenci getirdi

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl 700 öğrenci eğitim için Türkiye'ye getirildi.

21 Eylül 2017 Perşembe 11:47
TDV bu yıl Türkiye'ye 700 öğrenci getirdi

ANKARA (AA) - MERVE YILDIZALP - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından bu yıl 700 öğrenci eğitim için Türkiye'ye getirildi.

TDV'den alınan bilgiye göre, vakıf, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası İlahiyat Programı, Uluslararası Öğrenci Programı gibi projelerle 110 ülkeden öğrencilere Türkiye'de eğitim imkanı sunarak, milletler arasında gönül köprüleri kuruyor.

Vakıf tarafından bugüne kadar 240 bini aşkın öğrenciye, 56 milyon 645 lira burs ve eğitim desteği verildi. Hali hazırda 2 bin 140 uluslararası öğrenciye de destek sağlanıyor.

Uluslararası eğitim faaliyetleri kapsamında, martta alınan başvurular değerlendirilerek, her yıl yaklaşık 700 öğrenciye Türkiye'de eğitim imkanı sunuluyor.

Bu yıl uluslararası ilahiyat fakülteleri ve imam hatip liselerinde eğitim görmek isteyen 5 bin 336 öğrenciden 700'ünün başvurusu, mülakat sonucunda kabul edildi. Öğrenciler İstanbul, Bursa, Kayseri, Konya ile Ankara'daki imam hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerine yerleştirildi.

En fazla Almanya'daki Türkler geliyor

TDV desteğiyle eğitimlerini Türkiye'de sürdürmek isteyenler arasında en fazla Almanya'dan gelen Türkler bulunuyor. Bunu Fransa, Belçika, Avusturya, Azerbaycan ve Arnavutluk'tan öğrenciler takip ediyor. Bu yıl ilk kez Latin Amerika'dan 3 öğrenci, lise düzeyinde eğitim için Türkiye'ye geldi.

Sosyal, kültürel faaliyetlerle desteklenen öğrencilerin yurt ihtiyaçları, sağlık, yol ücreti gibi giderleri de vakıf tarafından karşılanıyor. Lisedekilere 150, lisans eğitimi alanlara 400, yüksek lisans seviyesindekilere 800, doktora yapanlara bin 400 lira burs veriliyor.

Türkiye'ye gelen öğrencilerden lisede olanlar, üniversite eğitimine devam ediyor. İlahiyat fakültesinden mezun olanların bir kısmı ülkelerine döndüklerinde din hizmetleri, öğretmenlik, müftülük gibi görevler yapıyor. Mezunların bir kısmı da üniversitelerde kalarak, yüksek lisans ve doktoraya devam edebiliyor.

Öte yandan, TDV yurt dışında da eğitim faaliyetleri yürütüyor. Bu kapsamda TDV'nin 13 ülkedeki 23 eğitim kurumunda 8 bin 143 öğrenci destekleniyor. Bugüne kadar bu kurumlardan 5 bin 705 öğrenci mezun oldu.

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Türkiye
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