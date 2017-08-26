Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109755
ALTIN
142.742
DOLAR
3.4410
STERLİN
4.4274
EURO
4.0896
Konyaspor'dan kombine bilet açıklaması
Konyaspor'dan kombine bilet açıklaması
Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı
Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı
UEFA'dan 'Finansal Fair Play' uyarısı
UEFA'dan 'Finansal Fair Play' uyarısı
İpek Soylu ABD Açık'ta ana tabloda
İpek Soylu ABD Açık'ta ana...
Galatasaray Teknik Direktörü Tudor: Galibiyetten dolayı çok mutluyum
Galatasaray Teknik Direktörü Tudor: Galibiyetten...

TDV'nin bu bayram hedefi 275 bin hisse

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Tutkun, "Bu Kurban Bayramı'nda hedefimiz 275 bin hisse. Bu kapsamda gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Kurbanlarımızı, 135 ülkede 400 farklı bölgede kesmeyi planlıyoruz." dedi.

TDV'nin bu bayram hedefi 275 bin hisse

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Tutkun, "Bu Kurban Bayramı'nda hedefimiz 275 bin hisse. Bu kapsamda gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Kurbanlarımızı, 135 ülkede 400 farklı bölgede kesmeyi planlıyoruz." dedi.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 11:50
TDV'nin bu bayram hedefi 275 bin hisse

ANKARA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mustafa Tutkun, "Bu Kurban Bayramı'nda hedefimiz 275 bin hisse. Bu kapsamda gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Kurbanlarımızı 135 ülkede 400 farklı bölgede kesmeyi planlıyoruz." dedi.

Tutkun, TDV'nin çalışmalarına ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıf olarak 1992'den bu yana vekaleten kurban kesimi yaptıklarını söyledi.

Bu yılki hedeflerini 275 bin hisse olarak açıklayan Tutkun, "Bu kapsamda gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Kurbanlarımızı 135 ülkede 400 farklı bölgede kesmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Kurban kesimi sırasında en fazla desteği gönüllülerden aldıklarını aktaran Tutkun, kurban kesimi için bu yıl yurt dışına yaklaşık 350 gönüllünün gideceğini bildirdi. Gönüllülere gittikleri yerlerde 6 bin civarında da yerel halktan destek sağlanacağını aktaran Tutkun, Türk halkının yardımseverliğini uzak yerlere ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu yıl yurt dışı kurban fiyatını 600, yurt içi kurban fiyatını ise 850 lira olarak belirlediklerini anımsatan Tutkun, hangi ülke için bağış yapıldıysa, kurbanlarının orada kesildiğini vurguladı.

"Bugüne kadar yaptığımız en büyük camiyi yapıyoruz

Mustafa Tutkun, vakfın diğer çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Bugüne kadar çoğu Afrika'da olmak üzere yurt dışında çok sayıda cami yaptıklarını belirten Tutkun, Cibuti'de yapımı devam eden Sultan 2. Abdülhamid Camii'nin yapımı tamamlandığında Diyanet Vakfı'nın Afrika'da yaptığı en büyük cami olacağı bilgisini paylaştı.

Eğitim hizmetleri kapsamında yurt içi ve yurt dışında çalışmaları olduğunu aktaran Tutkun, "Bu kapsamda hem yurt içinde hem yurt dışındaki Müslüman kardeşlerimize yönelik çalışmalarımız, yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugüne kadar Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 250 binden fazla insan burs ve eğitim yardımı aldı. Bu sayı her geçen gün artarak devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"13 bin Suriyeli öğrenciyi okutuyoruz"

İnsani yardım konusunda da ciddi çalışmalarının olduğunun altını çizen Tutkun, burada önceliği ise eğitime verdiklerini vurguladı.

Tutkun, "Suriye'deki mültecilere yardım ederken onların eğitimini önceliyoruz. 13 bin Suriyeli öğrenciyi Diyanet Vakfı olarak 2013'ten beri okutuyoruz. Bütün masraflarını biz karşılıyoruz." diye konuştu.

Myanmar'dan mülteci olarak farklı ülkelere göç etmek durumunda kalanların, eğitimleri ile ilgili de ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini bildiren Tutkun, bu mültecilerin büyük bir kısmının Bangladeş, Malezya ve Pakistan'da yaşadığını belirtti.

Tutkun, "Hem Bagladeş'te hem Malezya'da hem de Pakistan'da yaklaşık 4 bin Arakanlı öğrencinin eğitimini gerçekleştiriyoruz, onlara destek oluyoruz." dedi.

Muhabir: Barış Gündoğan

Anahtar Kelimeler:
Kurban BayramıMustafa TutkunTDVTürkiyeTürkiye Diyanet Vakfı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekmekten çıkan çivi görenleri dehşete düşürdü
Ekmekten çıkan çivi görenleri dehşete düşürdü
Başkentte spor güvenliği toplantısı
Başkentte spor güvenliği toplantısı
Çocukların sevgilisi 'Tadeo Jones' 40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
Çocukların sevgilisi 'Tadeo Jones' 40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
Bilal Erdoğan: Malazgirt, fitneleri elimizin tersiyle itmemizin miladı olsun
Bilal Erdoğan: Malazgirt, fitneleri elimizin tersiyle itmemizin miladı olsun
Akıncı davasında dördüncü hafta tamamlandı
Akıncı davasında dördüncü hafta tamamlandı
Kantin işletmeciliğinden fabrikatörlüğe
Kantin işletmeciliğinden fabrikatörlüğe
Yargıda 'hedef süre' uygulaması eylülde başlıyor
Yargıda 'hedef süre' uygulaması eylülde başlıyor
Dağın içine gizlenmiş hazine: Taipei Ulusal Saray Müzesi
Dağın içine gizlenmiş hazine: Taipei Ulusal Saray Müzesi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim