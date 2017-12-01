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TEB'den esnafa özel yıl sonu kampanyası

- Kampanya kapsamında 250 bin TL’ye kadar ticari taksitli kredi kullanan esnaf, ödemesini 2018 yılında, 36 ay vadeye kadar yapabilecek

TEB'den esnafa özel yıl sonu kampanyası

- Kampanya kapsamında 250 bin TL’ye kadar ticari taksitli kredi kullanan esnaf, ödemesini 2018 yılında, 36 ay vadeye kadar yapabilecek

01 Aralık 2017 Cuma 14:47
TEB'den esnafa özel yıl sonu kampanyası

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), işletme sahibi müşterilerinin nakit ihtiyacını uygun ödeme koşullarıyla karşılamaya devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, küçük işletme sahipleri için yıl sonuna özel bir kredi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 250 bin TL’ye kadar ticari taksitli kredi kullanan esnaf, ödemesini 2018 yılında, 36 ay vadeye kadar yapabilecek. Başvuruların TEB şubelerinden yapılabildiği kampanya, 29 Aralık 2017 tarihine kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, "TEB olarak, küçük işletmelerin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeleri için dört koldan destek sunuyoruz. Finansman ihtiyacının hızlı, kolay ve uygun koşullarda karşılanması hedefiyle yıl sonuna özel başlattığımız kampanyamız kapsamında esnafımız 250 bin TL’ye kadar olan kredi ödemelerine 3 ay sonra başlayacak." ifadelerini kullandı.


Anahtar Kelimeler:
EsnafKampanyaTEB
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