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Tekirdağ'da bir koyun beşiz doğurdu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir çiftçinin koyunu bir batında 5 kuzu dünyaya getirdi.

Tekirdağ'da bir koyun beşiz doğurdu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir çiftçinin koyunu bir batında 5 kuzu dünyaya getirdi.

12 Mart 2018 Pazartesi 10:15
Tekirdağ'da bir koyun beşiz doğurdu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir çiftçinin koyunu 5 kuzu doğurdu.

Övenler Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Ergün Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce üçüz ya da dördüz yavrulayan koyunlarının olduğunu ancak beşiz doğumu ilk kez gördüğünü söyledi.

Sakız cinsi koyununun beşiz doğurmasının sürpriz olduğunu ifade eden Yılmaz, "Hayvanlara bakmak için ahıra gittiğimde koyunun beşiz yavruladığını gördüğümde hem şaşırdım hem de çok sevindim. Yalnız yavruların biri ölü doğdu. Koyunun beşiz doğurduğunu duyan komşularım gelip gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlk kez hanemizde bir koyunumuz beşiz doğurdu. Yıllardır koyun yetiştiriciliği yapıyorum."

Veteriner Hekim Alican İşcan ise bir batında beş yavrunun dünyaya gelmesine ender rastlandığını anlattı.

Muhabir: Sedat Kara

Anahtar Kelimeler:
BeşizDoğumHayraboluKoyunTekirdağTürkiye
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