Teknosa kişiselleştirilmiş reklam dönemini başlattı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, "Durum Buysa Teknosa" reklam filmi ile karasal televizyon yayınında kişiselleştirilmiş reklam dönemini başlattı.

Teknosa açıklamasına göre, şirket, Mediacom ve Click2Social iş birliği ile karasal televizyon yayınına Dinamik Kreatif Optimizasyonu (DCO) sistemi entegre etti. Teknosa böylece, Türkiye'de ve dünyada gerçek zamanlı optimize edilen ilk dijital TV yayınını gerçekleştirdi.

Kullanıcıların ilgi alanlarına göre doğru içerikle reklam gösterimi yapan bir teknoloji olan DCO sistemi sayesinde Teknosa'nın alt bant reklamları anlık olarak optimize edilirken, kişiselleştirilmiş bir şekilde hedef kitleyle buluşuyor.

Projenin yeni üretilen altyapısı sayesinde, anlık web sitesindeki ürün stok bilgisi, ziyaret bilgisi ve satış adedine göre kreatif üretiliyor ve TV'deki program, saat bilgisine göre eş zamanlı yayına alınıp optimizasyon yapılıyor.

Yayın zamanlarının tam olarak bilinmesi sayesinde sitedeki canlı trafik performansı izlenerek geri dönüş takibi de kolaylaşıyor.

Standart reklamlarla yapılan kampanyaların geri dönüşleri ile kıyaslandığında, bu modelle çift haneli satış artışı sağlanırken, bazı ürünlerin satışlarında yüzde 40'a varan yükseliş elde edildi. Site trafiklerinde de ciddi bir artış gözlenirken, sitede kalma süresinde yüzde 12'lik iyileşme kaydedildi.

Kampanya dahilinde yayınlanan alt bantlar standart dijital reklamların çok üzerinde bir erişim sağladı. Bazı dijital TV alt bantları, Kantar TV ölçümlemesine göre 1 milyon erişim elde etti. Kampanya toplamında ise 4 milyonun üzerinde erişim sağlandı.

Teknosa, gelecek dönemde Mediacom iş birliği ile standart TV spot iletişimlerini de programatik bir alt yapıya aktararak satın almayı bu sistem üzerinden yapmayı planlıyor.