ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında "ByLock" kullandığı iddiasıyla dava açılan tutuksuz sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz yargılanan Nazem Ç. ile avukatı hazır bulundu.

İddianamenin okunmasının ardından savunma yapan sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme başkanının, Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılan eski emniyet mensubu Mehmet Subaşı ile HTS kayıtlarının bulunduğunu söylemesi üzerine Nazem Ç, "Ben o şahsın oğluyla telefonda konuşmuş olabilirim. O da iş nedeniyle. Ailemin maddi durumu kötü diye 18 yaşımı doldurur doldurmaz Anadolu Üniversitesinde temizlikçi olarak işe başladım. Mehmet Subaşı'nın oğlu da orada öğrencilerin kart okuma işlerini yapıyordu. Telefon numarasını kendi adına alıp oğluna vermiş olabilir. Ben kendisiyle konuşmadım." diye konuştu.

ByLock kullandığı iddiasıyla ilgili de savunma yapan sanık, şunları söyledi:

"Annem de FETÖ davasından yargılanıyor fakat benim hiçbir alakam yok. Çalıştığım iş yerinde telefonumu şarja takıp çekmeceye koyuyordum. Telefonum şarjdayken ByLock yüklemiş olabilirler fakat ben yüklemedim. Ben pastacılık mezunuyum. En son çalıştığım yerde garsonluk yapıyordum. Kendi bölümümden devam etmek istedim. Orduevine de okulum yönlendirmişti staj için. Orduevinde staj yaptığım doğrudur fakat stajımın ne şekilde ayarlandığını da bilmiyorum. FETÖ'cü değilim, suçsuzum."

Mahkeme heyeti, sanığın cep telefonuyla ilgili incelemenin tamamlanması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine gönderilen yazının cevabını beklemek üzere duruşmayı 10 Mayıs'a erteledi.