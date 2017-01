Televizyonun Renkli Dünyasına İlk Adım

Oyunculuk bir çoğumuzun hayali elbette. Sinema oyunculuğu ya da dizi oyunculuğu yapmayı birçok kişi ister. Düşünsenize televizyon ekranlarında veya beyaz perde de günlük yaşamımızda olmak isteyip olamadığımız birçok karaktere bürünmek. Düşünmesi bile heyecan verici değil mi? Günümüzde teknolojinin bize sağladığı imkanlar ile sosyal mecraların kullanımı oldukça yaygınlaştı. Ve en ücra köşede yaşayandan en metropol şehirlerde yaşayanlara kadar herkes her şeyden haberdar olabiliyor. Bu da ne istediğini bilen hayallerinin peşinden etrafa kulak asmadan koşan yeni bir nesil yetişmesini sağlıyor. Eğer hayalinizde yapmak istediğiniz meslek oyunculuksa pes etmemeniz gerektiğini unutmayın. Fakat her ‘’seni oyuncu yaparım’’ diyene de güvenmemeniz gerektiğini unutmayın. Bu yönde hizmet veren birçok cast ajansları var onlarla ilgili araştırma yapmakla başlayabilirsiniz işe. Busizi oyunculuk konusunda yönlendirebilir ve gerekirse oyunculuk eğitimi almanızı sağlayabilir.Dedik ya öyle her önüne gelene güvenmeyin diye. İşte bunun nedeni ortalıkta kol gezen sahtekârlardır. İnternet sitesi hazırlayıp birkaç ta fotoğraf koyuyorlar sonra oyuncu olmak isteyen kişilerin paralarını alıp insanları kandırabiliyorlar. Böyle bir şey yaşamayı kimse istemez herhalde? Bunun için iyice araştırma yapmanız ve emin olmadan ücret ödememeniz gerekiyor. Böyle durumlarla karşılaşıp hayallerine veda eden ‘’artık ben bu sektörde hiçbir şey yapamam’’ diyen birçok insan olduğunu biliyoruz.İşini iyi yapan oyunculuk konusunda yetenekli olan ya da oyunculuk için azimli ve hevesli olan herkesi iyi işlere yönlendiren birçokvar. Bu ajansları araştırıp güvenilir referansları olan ülkemizde iyi işlere imza atmış olan ajansı belirleyin veyapın. Bu yönde bir tavsiye isterseniz Ajans Gökçe ile iletişime geçebilirsiniz. İnternet sitelerinden tüm detaylı bilgiyi edinip kendileri ile irtibata geçtiğinizde öğrenmek istediğiniz tüm soruların cevabını bulabilirsiniz.