GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Ocak 2017 Pazartesi 19:41

Televizyonun Renkli Dünyasına İlk Adım

Oyunculuk bir çoğumuzun hayali elbette.

Televizyonun Renkli Dünyasına İlk Adım
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Oyunculuk bir çoğumuzun hayali elbette. Sinema oyunculuğu ya da dizi oyunculuğu yapmayı birçok kişi ister. Düşünsenize televizyon ekranlarında veya beyaz perde de günlük yaşamımızda olmak isteyip olamadığımız birçok karaktere bürünmek. Düşünmesi bile heyecan verici değil mi? Günümüzde teknolojinin bize sağladığı imkanlar ile sosyal mecraların kullanımı oldukça yaygınlaştı. Ve en ücra köşede yaşayandan en metropol şehirlerde yaşayanlara kadar herkes her şeyden haberdar olabiliyor. Bu da ne istediğini bilen hayallerinin peşinden etrafa kulak asmadan koşan yeni bir nesil yetişmesini sağlıyor. Eğer hayalinizde yapmak istediğiniz meslek oyunculuksa pes etmemeniz gerektiğini unutmayın. Fakat her ‘’seni oyuncu yaparım’’ diyene de güvenmemeniz gerektiğini unutmayın. Bu yönde hizmet veren birçok cast ajansları var onlarla ilgili araştırma yapmakla başlayabilirsiniz işe. Bu oyunculuk ajansları sizi oyunculuk konusunda yönlendirebilir ve gerekirse oyunculuk eğitimi almanızı sağlayabilir.
Kimse ‘’Yoğurdum Ekşi Demez.’’
Dedik ya öyle her önüne gelene güvenmeyin diye. İşte bunun nedeni ortalıkta kol gezen sahtekârlardır. İnternet sitesi hazırlayıp birkaç ta fotoğraf koyuyorlar sonra oyuncu olmak isteyen kişilerin paralarını alıp insanları kandırabiliyorlar. Böyle bir şey yaşamayı kimse istemez herhalde? Bunun için iyice araştırma yapmanız ve emin olmadan ücret ödememeniz gerekiyor. Böyle durumlarla karşılaşıp hayallerine veda eden ‘’artık ben bu sektörde hiçbir şey yapamam’’ diyen birçok insan olduğunu biliyoruz.
CastAjans Seçimimi Nasıl Yaparım? Derseniz Buyurun Cevabı
İşini iyi yapan oyunculuk konusunda yetenekli olan ya da oyunculuk için azimli ve hevesli olan herkesi iyi işlere yönlendiren birçok cast ajansları var. Bu ajansları araştırıp güvenilir referansları olan ülkemizde iyi işlere imza atmış olan ajansı belirleyin ve oyunculuk başvurusu yapın. Bu yönde bir tavsiye isterseniz Ajans Gökçe ile iletişime geçebilirsiniz. İnternet sitelerinden tüm detaylı bilgiyi edinip kendileri ile irtibata geçtiğinizde öğrenmek istediğiniz tüm soruların cevabını bulabilirsiniz.
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canavar anne bebeğini denize attı Canavar anne bebeğini denize attı
Dikkat Uçak seferleri azaltıldı Dikkat Uçak seferleri azaltıldı
Aldatılan kadının imtikamı pahalı oldu Aldatılan kadının imtikamı pahalı oldu
SAHTE PARA SAYMA MAKİNESİ SAHTE PARA SAYMA MAKİNESİ
İstanbullulara bir metro müjdesi daha İstanbullulara bir metro müjdesi daha
Yoğun kar yağışı geri geliyor Yoğun kar yağışı geri geliyor
Yukarı Çık

Canavar anne bebeğini denize attı
İstanbul’da dün polise giden bir kadın 40 günlük bebeğini bunalıma girerek denize attığını söyledi.

Haberi Oku