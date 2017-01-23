Televizyonun Renkli Dünyasına İlk Adım

Kimse ‘’Yoğurdum Ekşi Demez.’’
Dedik ya öyle her önüne gelene güvenmeyin diye. İşte bunun nedeni ortalıkta kol gezen sahtekârlardır. İnternet sitesi hazırlayıp birkaç ta fotoğraf koyuyorlar sonra oyuncu olmak isteyen kişilerin paralarını alıp insanları kandırabiliyorlar. Böyle bir şey yaşamayı kimse istemez herhalde? Bunun için iyice araştırma yapmanız ve emin olmadan ücret ödememeniz gerekiyor. Böyle durumlarla karşılaşıp hayallerine veda eden ‘’artık ben bu sektörde hiçbir şey yapamam’’ diyen birçok insan olduğunu biliyoruz.
CastAjans Seçimimi Nasıl Yaparım? Derseniz Buyurun Cevabı
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