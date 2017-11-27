Telkari kadın elinde yaşam bulacak

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Geleneksel el sanatlarından telkari, kadınların hünerleri ellerinde geleceğe taşınacak.

Yaklaşık 3 bin yıldır Mardin ve çevresinde gümüş işleme sanatı olan telkarinin gelecek kuşaklara aktarılması için Kızıltepe Belediyesince Hanım Eli Kadın Danışma Merkezi'nde kurs açıldı.

Kursa katılan kadınların hünerli elleriyle gümüşü incelterek ürettiği yüzük, küpe, kolye ve anahtarlık gibi aksesuarlar büyük talep görüyor.

"Sanat, kadınların elinden hayat bulacak"

Kızıltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Seher Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada,"Kadınların ne kadar güzel şeyler çıkardıklarını göstermek istiyoruz. Burada da bunu ispatlamış oluyoruz. Kursa 2,5 ay oldu. Atölyemiz hiçbir zaman kapanmayacak. Kadınlara sürekli bu öğreteceğiz. Biz telkariyi unutturmak istemiyoruz. Ele emeği saf gümüşten ürünler çıkarmak istiyoruz. Çok zarif bir sanat olan telkari kadın elinde hayat bulacak. Kadının ürettiği telkari daha zarif ve daha şık." ifadelerini kullandı.