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22 Nisan 2017 Cumartesi 11:35

TEM'de trafik kilit

TEM'de meydana gelen kaza nedeniyle trafik kilitlendi.

TEM'de trafik kilit
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TEM'de trafik kilit
   TEM'de meydana gelen kaza nedeniyle trafik kilitlendi.TEM Otoyolu Edirne istikameti Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında 4 aracın karıştığı kaza meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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TemFatih Sultan Mehmet
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