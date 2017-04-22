TEM'de meydana gelen kaza nedeniyle trafik kilitlendi.TEM Otoyolu Edirne istikameti Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında 4 aracın karıştığı kaza meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
TEM'de trafik kilit
TEM'de meydana gelen kaza nedeniyle trafik kilitlendi.
TEM'de meydana gelen kaza nedeniyle trafik kilitlendi.TEM Otoyolu Edirne istikameti Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında 4 aracın karıştığı kaza meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.