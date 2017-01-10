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10 Ocak 2017 Salı 23:00

TEM Edirne yolu ulaşıma kapandı: 5 TIR kaza yaptı

Edirne'nin Havsa ilçesinde 5 TIR'ın karıştığı trafik kazasında 1 sürücü yaralandı. Zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM otobanında Edirne'den İstanbul yönünde ulaşım sağlanamıyor.

TEM Edirne yolu ulaşıma kapandı: 5 TIR kaza yaptı
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TEM Edirne yolu ulaşıma kapandı: 5 TIR kaza yaptı

Son Dakika Edirne, Trakya bölgesini etkisi altına alan kar yağışının neden olduğu kazalar, TEM'de ulaşımı tamamen durdurdu. 5 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM otobanında Edirne'den İstanbul yönünde ulaşım sağlanamıyor

Edirne kent merkezinde ve ilçelerinde akşam saatlerinde kuvvetlenen kar yağışı nedeniyle buzlanmalar ve kar birikintileri arttı.

Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına giden yolda aşırı kar birikmesi nedeniyle Edirne Emniyet Müdürlüğü, Halkalı Gümrük Müdürlüğünden süre TIR göndermemelerini istedi. Yoldaki TIR'ların da tır parklarına alınması sağlandı.

Sınır kapısı yollarının kardan temizlenmesi sonrası tırların geçişine izin verildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi, çoğu maddi hasarlı kazalardan Havsa ilçesinde 5 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 sürücü yaralandı.

Tırlar Havsa - Babaeski sınırında otoyolda kayarak birbirine çarptı. 5 TIR'ın karıştığı kazada yaralanan sürücü ambulansla Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolun trafiğe açılması için çalışma sürüyor.

Bekleyen araçlar jandarmanın öncülüğündeki konvoyla yaklaşık 15 kilometre ters istikamette ilerleyerek Havsa otoban gişelerinden Edirne'ye gidiş istikametine geçirildi.
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TEM Edirne YoluSon Dakika Edirne
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