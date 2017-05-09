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09 Mayıs 2017 Salı 18:48

Terkedilen yazlıkçı köpeği dehşet saçtı, 13 oğlağı parçaladı

Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde yazlıkçılar tarafından terkedilen sahipsiz köpek, ağıla saldırdı ve 13 oğlağı telef etti.

Terkedilen yazlıkçı köpeği dehşet saçtı, 13 oğlağı parçaladı
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Yazlıkçı köpeği dehşet saçtı, 13 oğlağı parçaladı

Yazlıkçıların 'Sevgilisine hava atmak için' aldığı köpek, terkedilmenin hıncını oğlaklardan aldı. Sahipsiz bırakılan köpek, 13 oğlağı parçaladı.


Olay, bugün saat 03.00 sıralarında, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Besici 73 yaşındaki Gülsiye Toraman'a ait keçi ağılına giren bir sokak köpeği, 13 oğlağı telef etti. Gülsiye Toraman'ın oğlu besici 55 yaşında İsmet Toraman, Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

HAVA ATMAK İÇİN ALIYORLAR, SONRA BIRAKIP KAÇIYORLAR

İsmet Toraman, "Gece saat 04.00'te evde bir gürültü duydum. Hemen ağıla indim. Bir köpek benim önümden kaçtı. Ağıla indiğimde gözlerime inanamadım. 13 oğlağın parçalandığını gördüm. Annem 75 yaşında, geçimini hayvancılıkla sağlıyor. Yazık değil mi, böyle başıboş köpek sokağa salınır mı? Benim zararımı kim karşılayacak?" dedi.
Köyceğiz İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ise yazılı açıklama yaparak, "İlçemizde bu tür sıkıntılar, yazlıkçıların sevgilerini göstermek için aldıkları köpekleri, giderken sokaklara terk etmelerinden kaynaklanıyor. Sahiplerine, köpeklerini terk etmemelerini, hayvan severlere de mümkünse sokaktan hayvan alıp bakmasını tavsiye ediyoruz" denildi.

 
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