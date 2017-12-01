Terör örgütü DEAŞ'a 'kasım darbesi'

MALATYA (AA) - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı, teröristlerin planladığı çok sayıda canlı bomba eylemi de güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

İnsanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a yönelik yurt içindeki operasyonlar kararlılıkla sürüyor.

Polis, jandarma ve hudut birliklerinin kasım ayında yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda DEAŞ üyesi gözaltına alındı, örgüte ait doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

DEAŞ saldırılarına karşı çalışmalarını sürdüren ve şehirlerin yanı sıra sınırda da güvenlik önlemlerini her geçen gün artıran Türkiye, terör örgütüne yönelik hem yurt içi hem de yurt dışında çok yönlü mücadele sergiliyor.

Terör örgütlerine karşı etkin mücadelesini aralıksız sürdüren Türkiye, yurt içindeki başarılı operasyonlarıyla örgüte nefes aldırmadı.

Yurt genelinde geçen ay yürütülen operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe vuruldu. Kasım ayında şafak vakti ve farklı kentlerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla örgüte göz açtırmayan güvenlik güçleri, teröristlerin gerçekleştirmeyi planladığı çok sayıda canlı bomba eylemini başarılı çalışmalarla engelledi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, geçen ay düzenlenen operasyonlarda, aralarında terör örgütünün yönetim kadrosundan oldukları belirlenen çok sayıda yabancının da bulunduğu 634 kişi gözaltına alındı, adreslerde çok sayıda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi. Bazılarının emniyetteki sorgusunun devam ettiği zanlılardan bir bölümü sınır dışı edildi, mahkemeye çıkarılan 91 kişi ise tutuklandı.

Kasım ayındaki bazı operasyonlar

Kastamonu, Şanlıurfa, Çankırı ve Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alına alınarak adliyeye sevk edilen 3'ü Irak uyruklu 17 şüpheli tutuklandı.

Erzurum'da terör örgütü DEAŞ'ın şehir yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 23 kişiden 20'si tutuklandı.

Gaziantep'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 zanlıdan biri Suriye uyruklu 5 kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olan ve örgüte muhalif öz kardeşini infaz ettiği görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Iraklı Abdulhalık Abdulkadir Ali, 3 kişi ile Kayseri'de yakalandı.

Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 245 şüpheliden 173'ü gözaltına alındı.

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda aralarında Suriyelilerin de yer aldığı 27 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Irak ve Suriye uyruklu 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda tamamı yabancı uyruklu 82 şüpheli gözaltına alındı.

Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin otoparkında, eylem hazırlığındayken yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi ikisi kadın 4 kişi tutuklandı.

Eylem hazırlığındaki 6 DEAŞ'lı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda sansasyonel eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle 6 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a bağlı 6 kişilik hücrenin yönetimden gelen talimat doğrultusunda eylem planladığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Samsun, Muğla, Bingöl ve Çanakkale, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına 12 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye geçecekleri iddiasıyla yakalanan 5 kişi çıkarıldığı mahkemece hapse gönderildi.

Diyarbakır'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü tutuklandı.

Gaziantep ve İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4 zanlıdan ikisinin tutuklanmasına hükmedildi.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olan ve örgüte muhalif öz ağabeyini infaz ettiği görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Iraklı Abdulhalık Abdulkadir Ali ile beraberindeki 6 kişi tutuklandı.

Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve örgüte muhalif öz kardeşini infaz ettiği görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Iraklı Abdulhalık Abdulkadir Ali ile irtibatları bulundukları iddiasıyla yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 15 şüpheliden biri tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol, 12'si ise serbest bırakıldı.

Samsun, Trabzon, Şanlıurfa, Eskişehir ve Hatay'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.

DEAŞ'lıların yargılanma süreci

DEAŞ'a operasyonlarla göz açtırılmazken örgüt üyeleri, Türk adaleti önünde hesap veriyor.

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan Irak uyruklu 3 kardeş, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan kız kardeşlere 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 11'i tutuklu 19 sanığın yargılanmasına başlandı.

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında aralarında örgütün üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un da bulunduğu 11 tutuklu sanık hakkında dava açıldı.

Kayseri'de, geçen yıl İstanbul'da düzenlenen Reina saldırısından sonra düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında aralarında örgütün üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un da bulunduğu 11 tutuklu sanık hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Bayancuk'un "Anayasa'yı ihlal"den ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıla kadar ve "silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak"tan 2 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da 45 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği terör saldırısıyla ilgili 42'si tutuklu 4'ü firari 46 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te, 102 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme, mevcut sanıkların tutukluluklarına devam edilmesine hükmetti.

Terör örgütü DEAŞ tarafından Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlenen, 3 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili 39'u tutuklu 110 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir'de mahkeme, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 5 sanığı yargılamayı sürdürdü.