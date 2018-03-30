Terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çekilmesi tiyatro çıktı

MUSUL (AA) - Türkmeneli, Sincar'ın kuzeybatısında yer alan Sinun kasabasına bağlı Hanesur köyüne girip, PKK'nın 3 yıldan uzun bir süredir elinde tuttuğu köydeki üsler ve kontrol noktalarını çekti.

PKK'nın Sincar'daki varlığı devam ediyor

Suriye sınırından yaklaşık 8 kilometre mesafede yer alan köydeki kayıtlarda, PKK'ya bağlı ve Ezidilerden meydana gelen Şengal Savunma Birlikleri (YBŞ) ve Şengal Kadın Birlikleri (YJŞ) paçavralarının asılı olduğu görülüyor.

PKK'ya bağlı ve Ezidilerden meydana gelen YBŞ ve YJŞ paçavralarının asılı olduğu görülüyorIrak'taki Türkmeneli televizyonu, terör örgütü PKK'nın #Sincar'ın Hanesur köyündeki varlığını görüntüledi https://t.co/7sc6KGHHKy pic.twitter.com/UJBKzQ3dtG

Herhangi bir yaşam belirtisi ve sivil varlığının kaydedilmediği Hanesur köyünün, terör örgütü DEAŞ ile girilen çatışmalarda büyük yıkıma uğradığı gözler önüne seriliyor.

Muhabir: Ekip