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Terör örgütü sivillerin Afrin'den çıkışını hendeklerle engelliyor

TSK'ya ait İHA'lar, YPG/PKKlı teröristlerin, sivillerin Afrin kent merkezinden çıkmasını hendekle engellediği anları kaydetti. Sivillerin kazı yapan dozere engel olmak ve kenti terk edebilmek için teröristlere kafa tuttuğu görüldü.

Terör örgütü sivillerin Afrin'den çıkışını hendeklerle engelliyor

TSK'ya ait İHA'lar, YPG/PKKlı teröristlerin, sivillerin Afrin kent merkezinden çıkmasını hendekle engellediği anları kaydetti. Sivillerin kazı yapan dozere engel olmak ve kenti terk edebilmek için teröristlere kafa tuttuğu görüldü.

14 Mart 2018 Çarşamba 19:39
Terör örgütü sivillerin Afrin'den çıkışını hendeklerle engelliyor

AFRİN/ANKARA (AA) - Afrin ilçe merkezindeki YPG/PKK'lı teröristlerin kenti terk etmek sivilleri hendekler kazarak engellemeye çalıştığı anlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait insansız hava araçları (İHA) tarafından kaydedildi.

AA'nın ulaştığı İHA görüntülerinde, bir dozerin ilçe merkezinden hareket ederek sivillerin Afrin kent merkezini terk etmeye çalıştığı bir noktaya geldiği görülüyor.

Dozer, teröristlerin sivillere ait araç konvoyunu beklettiği bir noktanın hemen ilerisinde, yolun önünü kesecek şekilde kazı çalışması yapıyor.

Çıkış noktasına doğru araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturan siviller bu sırada toplanarak dozerin yanına gidiyor ve teröristlerin kazısına engel olmak istiyor.

Halkı engellemeye çalışan teröristlerin yoğun tepki gördüğü fark edilirken, birçok sivil eli silahlı teröristlerle tartışıyor.

Bu sırada yaşlı bir kadının önce teröristleri ikna etmeye çalıştığı, ardından teröristlerin dizdiği taşları elleriyle kaldırarak yolu açmaya çabaladığı İHA görüntüsüne girdi.

Görüntülerde, bazı sivillerin dozeri, kepçesine çıkarak engellemeye çalıştığı da fark edildi.

TSK'ya ait İHA'lar, daha önce de YPG/PKKlıların sivillerin ilçeden çıkışını engellemek için yollarını kestiğini ve teröristlerin ateş açtığını kaydetmişti.


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Afrin
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