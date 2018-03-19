Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
115769
ALTIN
166.475
DOLAR
3.9459
STERLİN
5.5366
EURO
4.8588
A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik
A Milli Takım aday kadrosunda...
Villarreal'i galibiyete Enes taşıdı
Villarreal'i galibiyete Enes taşıdı
Vida'ya milli davet
Vida'ya milli davet
Atiker Konyaspor evinde kazandı
Atiker Konyaspor evinde kazandı
'Cenk Tosun, Everton'ın sıkıntısını sonlandırdı'
'Cenk Tosun, Everton'ın sıkıntısını sonlandırdı'

'Terör örgütünü Kürt halkının temsilcisi gibi göstermek zalimane bir yaklaşımdır'

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzareci Çelik, "Kürt savaşçılar" tabirinin kullanılmasının terörü masumlaştırma çabası olduğunu söyledi.

'Terör örgütünü Kürt halkının temsilcisi gibi göstermek zalimane bir yaklaşımdır'

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzareci Çelik, "Kürt savaşçılar" tabirinin kullanılmasının terörü masumlaştırma çabası olduğunu söyledi.

19 Mart 2018 Pazartesi 16:32
'Terör örgütünü Kürt halkının temsilcisi gibi göstermek zalimane bir yaklaşımdır'

ANKARA (AA) Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzareci Ömer Çelik, "Kürt savaşçılar" tabirinin kullanılmasının terörü masumlaştırma çabası olduğunu belirterek "Terör örgütünü Kürt halkının temsilcisi gibi göstermek zalimane bir yaklaşımdır." dedi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB'nin baştan beri Türkiye'nin Afrin'deki mücadelesi hakkında yanlış bir tutum içinde olduğunu ve destek yerine sadece eleştirdiğini belirtti.

AB'nin “çatışmalara çatışma eklemeyin, askeri aktiviteler artmasın” çağrılarını anımsatan Çelik, "Zeytin Dalı Harekatı çatışmalara çatışma eklemek için değil, terörün zulmüne son vermek için yapılıyor. Terörle mücadele için somut önerisi olmayanlar, teröre karşı mücadeleyi eleştiriyor. Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı ile etkili bir şekilde terörle mücadele yürütmese, AB’nin sınırımızın yakınında kalıcı otorite kurmak isteyen terör örgütlerine karşı bir mücadele planı var mıdır? Bunun olmadığını gördük." ifadelerini kullandı.

Çelik, Türkiye'ye "sadece Birleşmiş Milletler (BM) listesinde olan terör örgütleri ile mücadele edin” çağrısını de eleştirerek, "BM listesinde olmayan bir terör örgütü topraklarımıza roket atarken, bununla mücadele etmek yerine, yıllarca BM’nin listeye almasını mı bekleyeceğiz? PKK terör örgütü Suriye’de isim değiştirdi diye bunu terör örgütü saymayanlar, terörle mücadeleyi tabela mücadelesi zannediyorlar. PYD/YPG eşittir PKK’dır. Tabela değişiklileri terör örgütü olma vasfını değiştirmez." değerlendirmesinde bulundu.

PYD/PKK'dan bahsedilirken "Kürt savaşçılar" tabirinin kullanılmasının terörü masumlaştırma çabası ve oradaki Kürt halka iftira atılması olarak değerlendirilebileceğini belirten Çelik, şunlara yer verdi:

"Terör örgütünü Kürt halkının temsilcisi gibi göstermek zalimane bir yaklaşımdır. Esas niyetlerini ortaya koyuyorlar. Terör örgütlerine silah verenlerin, Kürt çocukları kendi siyasi emelleri için kullanmak istedikleri açıktır. PKK/PYD/YPG terör örgütü de bunun taşeronu olarak görev yapmaktadır. PKK/PYD/YPG’nin sıfatı 'terör örgütü'dür. Kim bunun yerine etnik bir sıfat kullanıyorsa, esas amacı bir halkı terörle özdeşleştirmektir. Ve kendi amaçları için kullanmaktır."

Çelik, Türkiye'nin Suriye'deki çatışmalara çatışma eklemediğini, terör koridorlarının kurulmasına karşı mücadele ettiğini vurgulayarak, "Buna seyirci kalanlar gibi sadece seyretmekle yetinmiyoruz, mazlumları terör örgütlerinden kurtarıyoruz. Zeytin Dalı Harekatı ile mazlum Suriye halkının terör örgütlerinin otoritesine terkedilmesi siyaseti ağır darbe almıştır. Suriye halkının yanında olan herkesin Zeytin Dalı Harekatı ile ortaya konan iradenin yanında olması gerekir." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Dildar Baykan

Anahtar Kelimeler:
AB Bakanı Ve Başmüzareci Ömer ÇelikPolitikaZeytin Dalı Harekatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır ve Bitlis'te Hain Saldırı: 1'i Asker 3 Şehit, 4 Yaralı
Diyarbakır ve Bitlis'te Hain Saldırı: 1'i Asker 3 Şehit, 4 Yaralı
'PKK bölgedeki Kürtlere zulmediyor'
'PKK bölgedeki Kürtlere zulmediyor'
Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: Zeytin Dalı Harekatı turizmi olumsuz etkilemedi
Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: Zeytin Dalı Harekatı turizmi olumsuz etkilemedi
Esed rejiminde Guta'ya klor gazlı saldırı
Esed rejiminde Guta'ya klor gazlı saldırı
Ankara'da 70 milyon dolarlık nükleer madde operasyonu
Ankara'da 70 milyon dolarlık nükleer madde operasyonu
'PKK bizi 3 gün susuz ve yemeksiz bıraktı'
'PKK bizi 3 gün susuz ve yemeksiz bıraktı'
Danıştaydan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili karar
Danıştaydan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili karar
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ soruşturması: 24 tutuklama
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ soruşturması: 24 tutuklama

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim