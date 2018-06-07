Terör saldırılarının faili teröristler etkisiz hale getirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Emniyet Müdürlüğü istihbari çalışmalarına istinaden Hani ilçesi Aşağıturalı köyü mülki sınırları içerisinde başlatılan operasyon sürüyor.Operasyonda güvenlik güçlerince 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin üzerinde M-16 piyade tüfeği, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 şarjör, 3 el bombası ve el dürbünü ele geçirildi.
Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerle iş birliği yapan şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanıldığı, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat, örgütsel doküman ve diğer malzemelerin muhafaza altına alındığı bildirildi.