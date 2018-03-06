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Teröristler hendekleri Afrin halkına kazdırdı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e ilerleyişi sürerken, terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'ın, kara harekatına karşılık ilçenin dört bir tarafını hendek ve toprak setlerle çevirdiği ortaya çıktı.

Teröristler hendekleri Afrin halkına kazdırdı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e ilerleyişi sürerken, terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'ın, kara harekatına karşılık ilçenin dört bir tarafını hendek ve toprak setlerle çevirdiği ortaya çıktı.

06 Mart 2018 Salı 22:21
Teröristler hendekleri Afrin halkına kazdırdı

Teröristler hendekleri Afrin halkına kazdırdı

ANKARA (AA) - SİNAN USLU - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e ilerleyişi sürerken, terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'ın, kara harekatına karşılık ilçenin dört bir tarafını hendek ve toprak setlerle çevirdiği ortaya çıktı.

TSK tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde, YPG/PKK-DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" devam ediyor.

Harekat, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik ilgili kararlarıyla Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, YPG/PKK-DEAŞ'lı teröristler, TSK'nin ilerleyen süreçte düzenleyeceği kara harekatına karşılık, elinde tuttuğu Afrin'deki tahkimatı artırmaya çalışıyor ve yeni taktikler geliştiriyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen çalışmalarda teröristlerce, Afrin çevresi ile ilçede bazı bölgelerin hendek ve toprak setlerle çevrildiği ortaya çıktı.

Set ve hendeklerin, bölgedeki terör örgütleri tarafından hem mevzi hem de engel sistemi olarak tasarlandığı tespit edildi.

Hendeklerin, yaklaşık 2 metre genişliğe ve 2 metre derinliğe, toprak setlerin ise yaklaşık 2-3 metre yüksekliğe ulaştığı belirlenirken, teröristlerin bu tahkimatları güçlendirme çalışmaları fotoğraflara yansıdı.

Başta çocuklar olmak üzere, Afrin'de yaşayan sivillerin hayatı hiçe sayılarak geliştirilmeye çalışılan tahkimatın inşasında, çocukları kaçırılarak silah altına alınan bölge halkının, zorla ve tehditle çalıştırıldığı belirlendi.

Teröristlerin, yapılan tahkimatlarla şehirlerin doğal yapısını bozduğu ve bölge halkının yaşam koşullarını iyice zorlaştırdığı değerlendirildi.

Afrin'de yaşayan binlerce sivilin hayatını hiçe sayarak, şehri tahkimatlı mevzi haline getiren teröristlerin, bölge halkının şehri terk etmesine engel olduğu ve sivilleri "canlı kalkan" olarak kullanmaya devam ettiği belirlendi.

Teröristler Afrin'e paçavralarını astı

Terör örgütü mensuplarının, Afrin ilçe merkezine astıkları paçavralar ve sözde örgüt mensuplarının fotoğraflarıyla Suriye'ye ait olan bu şehri, "sözde kanton yapılanmasına aitmiş gibi" gösterme çabasında olduğu değerlendirildi.

Teröristlerce, ilçenin giriş kapısının üzerine Kürtçe ve Arapça yazılı "Ziyaretiniz için teşekkürler" yazısı dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, dün yaptığı açıklamada, Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın güvenli yerlere gitmek isteyen sivilleri engellemeye devam ettiğini bildirmişti.

Teröristlere atıfta bulunan Dujarric, "Yerel yetkililer halen Afrin'den kimsenin çıkmasına izin vermiyor. Yerel yetkililerle doğrudan temasımız yok ama insanların özgürce ayrılabilmesi son derece önemli.'' ifadesini kullanmıştı.

Son Güncelleme: 06.03.2018 19:57
Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı HarekatıTürk Silahlı KuvvetleriDünyaBirleşmiş Milletler SözleşmesiBirleşmiş Milletler Güvenlik KonseyiAfrin
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