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Teröristlerin Afrin'i tünellerle çembere almak istemiş

Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK ve ÖSO'nun kontrolü sağladığı Afrin'de, teröristlerin iş makineleriyle tepelerin içine açtığı tüneller ortaya çıkarıldı.

Teröristlerin Afrin'i tünellerle çembere almak istemiş

Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK ve ÖSO'nun kontrolü sağladığı Afrin'de, teröristlerin iş makineleriyle tepelerin içine açtığı tüneller ortaya çıkarıldı.

20 Mart 2018 Salı 15:01
Teröristlerin Afrin'i tünellerle çembere almak istemiş

Teröristlerin Afrin'i tünellerle çembere almak istemiş

AFRİN (AA) - ÖMER KOPARAN - Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolü sağladığı Afrin'de, teröristlerin iş makineleriyle tepelerin içine açtığı tüneller ortaya çıkarıldı.

AA'nın görüntülediği tüneller, Afrin ilçe merkezine hakim tepelerde ÖSO'nun yaptığı aramalarda bulundu.

Tünellerin bulunduğu yerden kent merkezi rahatlıkla görülebiliyor.

ünellerin girişi, hafriyat taşımak amacıyla kamyonların girip çıkabileceği genişliğe sahip.

Girişten sonra tüneller dairesel şekil alarak daralıyor. Yaklaşık 2 metre çapındaki tünellerde çok sayıda kişinin bir arada rahatlıkla yürümesi mümkün.

Tünellerin uzunluğu 400 metreye kadar ulaşıyor
İlk incelemelerde tünellerin uzunluğunun giriş kısmından itibaren 400 metreye ulaştığı tespit edildi.
Tünellerde, Afrin'den kaçan teröristlerin kazıda kullandığı gelişmiş teknolojiye sahip özel iş makineleri bulundu.

Tünelleri ortaya çıkaran ÖSO bileşenlerinden Milli Ordu'nun Hamza Tümeni ve özel kuvvetleri, dağlarda arama çalışmalarına devam ediyor.

Hamza Tümeni komutanı Seyf Ebubekir, AA'ya yaptığı açıklamada, teröristlerin askeri amaçlı açtığı tünellerle ilçe merkezini çeviren tepe silsilesini birbirine bağlamayı amaçladığını ancak kazıları tamamlayamadan kaçtıklarını söyledi.

Ebubekir, örgüt mensuplarını hava saldırılarına karşı korumak amacıyla kazılan tünellerin, silah ve mühimmat depolayacak büyüklükte olduğuna dikkati çekti.

Zeytin Dalı Harekatı'nda ilçe merkezinin kuzeyinde Türkiye sınırına daha yakın kesimlerde de çok sayıda tünel ve sığınak ortaya çıkarılmıştı.

Son Güncelleme: 20.03.2018 13:16
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeTünelTeröristAfrin
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