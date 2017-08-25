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THY bugün 250 bin yolcu taşıyacak

THY Genel Müdürü Ekşi, "Bayram bereketiyle geldi. Bin 545 sefer ile çeyrek milyon yolcumuzu misafir ediyoruz." dedi.

THY bugün 250 bin yolcu taşıyacak

THY Genel Müdürü Ekşi, "Bayram bereketiyle geldi. Bin 545 sefer ile çeyrek milyon yolcumuzu misafir ediyoruz." dedi.

25 Ağustos 2017 Cuma 14:34
THY bugün 250 bin yolcu taşıyacak

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün bin 545 sefer yapacaklarını ve 250 bin yolcu taşıyacaklarını bildirdi.

Ekşi, Twitter'daki resmi hesabından Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla beklenilen yolcu ve sefer sayısı hakkında açıklama yaptı.

Bayramın bereketiyle geldiğini vurgulayan Ekşi, "Cuma günü 1545 sefer ile çeyrek milyon yolcumuzu misafir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Otoparklarda yer kalmadı

Öte yandan bayram tatili öncesinde Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. Havayolu şirketleri bilet taleplerini ek seferlerle giderirken yolcular, pasaport ve bankolarda sabah saatlerinden itibaren sıra oluşturdu.

Görevlilerin çabası sonucu herhangi bir aksama yaşanmadı. Havalimanında bulunan kapalı ve açık otoparklarda sürücüler yer bulmakta zorlandı.

Yetkililer, yolcuların seferlerinden en az iki saat önce havalimanında bulunmaları konusunda uyarılarda bulundu.


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Atatürk HavalimanıBilal EkşiCumaKurban BayramıSeferThyTürkiyeYolcu
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