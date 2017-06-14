THY pilotu havalimanında kalp krizinden hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları'nın uzun menzilli uçuşlarında sık sık görev alan TALPA eski başkanı pilot, Atatürk Havalimanı'nda hayatını kaybetti.Türkiye Havayolu Pilotlar Derneği (TALPA) eski başkanı olan Türk Hava Yolları kaptan pilotu Gürcan Mantı, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti.Edinilen bilgilere göre, uzun menzilli uçuşlarda görev alan Mantı'nın yaşamını yitirmesi THY'yi yasa boğdu. Mantı'nın cenazesi yarın toprağa verilecek.

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.