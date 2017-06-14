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14 Haziran 2017 Çarşamba 22:15

THY pilotu havalimanında kalp krizinden hayatını kaybetti

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kalp krizi geçiren Türk Hava Yolları tecrübeli kaptan pilotu Gürcan Mantı, hayatını kaybetti.

THY pilotu havalimanında kalp krizinden hayatını kaybetti
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THY pilotu havalimanında kalp krizinden hayatını kaybetti
Türk Hava Yolları'nın uzun menzilli uçuşlarında sık sık görev alan TALPA eski başkanı pilot Gürcan Mantı, Atatürk Havalimanı'nda hayatını kaybetti.

Türkiye Havayolu Pilotlar Derneği (TALPA) eski başkanı olan Türk Hava Yolları kaptan pilotu Gürcan Mantı, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti.
Edinilen bilgilere göre, uzun menzilli uçuşlarda görev alan Mantı'nın yaşamını yitirmesi THY'yi yasa boğdu. Mantı'nın cenazesi yarın toprağa verilecek.
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