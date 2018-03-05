THY, uçağının yakıtsız kalkışa geçtiği iddiasını yalanladı
İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Ankara seferini yapacak uçağın kalkmak üzereyken yakıtının olmadığı fark edilerek ani fren yaptığı ve bir hostesin bu nedenle yaralandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Üstün, açıklamasında şunları kaydetti:
"3 Mart Cumartesi İstanbul-Ankara seferini yapan TK 2182 sefer sayılı uçağımıza ilişkin olarak haberlerde bahsi geçen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları olarak hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız."