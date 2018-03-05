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THY, uçağının yakıtsız kalkışa geçtiği iddiasını yalanladı

Türk Hava Yolları, geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul-Ankara seferini yapan TK 2182 sefer sayılı uçağın yakıtsız kalktığı iddialarını yalanladı. Kurum, bu haberle ilgili hukuki süreç başlatıyor.

THY, uçağının yakıtsız kalkışa geçtiği iddiasını yalanladı

Türk Hava Yolları, geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul-Ankara seferini yapan TK 2182 sefer sayılı uçağın yakıtsız kalktığı iddialarını yalanladı. Kurum, bu haberle ilgili hukuki süreç başlatıyor.

05 Mart 2018 Pazartesi 21:39
THY, uçağının yakıtsız kalkışa geçtiği iddiasını yalanladı

THY, uçağının yakıtsız kalkışa geçtiği iddiasını yalanladı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Ankara seferini yapacak uçağın kalkmak üzereyken yakıtının olmadığı fark edilerek ani fren yaptığı ve bir hostesin bu nedenle yaralandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Üstün, açıklamasında şunları kaydetti:

"3 Mart Cumartesi İstanbul-Ankara seferini yapan TK 2182 sefer sayılı uçağımıza ilişkin olarak haberlerde bahsi geçen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları olarak hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız."

Son Güncelleme: 05.03.2018 19:27
Anahtar Kelimeler:
YakıtUçakThyİddia
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