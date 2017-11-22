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THY ve TAV iş birliği Washington'da ödül getirdi

- TAV İşletme Hizmetleri tarafından işletilen Washington Dulles Havalimanı'ndaki Turkish Airlines Lounge, Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldü

THY ve TAV iş birliği Washington'da ödül getirdi

- TAV İşletme Hizmetleri tarafından işletilen Washington Dulles Havalimanı'ndaki Turkish Airlines Lounge, Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldü

22 Kasım 2017 Çarşamba 13:36
THY ve TAV iş birliği Washington'da ödül getirdi

İSTANBUL (AA) - TAV İşletme Hizmetleri tarafından işletilen Washington Dulles Havalimanı'ndaki Turkish Airlines Lounge, Mükemmellik Ödülü'nün sahibi oldu.

TAV Havalimanları Holding'den yapılan açıklamaya göre Türk Hava Yolları (THY) ve TAV, ABD'nin başkenti Washington'un giriş kapısı Dulles Havalimanı'nda geçen yıl hayata geçirdikleri yolcu salonu projesi ödüle layık görüldü.

Modern tasarımı ve hizmet çeşitliliğiyle öne çıkan yolcu salonu projesi, ABD'nin inşaat alanındaki en büyük meslek birliği olan Associated Builders and Contractors (ABC) tarafından her yıl verilen "Mükemmellik Ödülü"nü aldı.

Yılda 180 binden fazla misafire hizmet veren 550 metrekarelik yolcu salonundan Türk Hava Yolları ve Star Alliance üyesi havayolları dışında Priority Pass, Lounge Buddy ve TAV Passport kart sahipleri faydalanabiliyor. 120 kişilik oturma kapasitesine sahip yolcu salonunda zengin açık büfe seçenekleri, wi-fi, çocuk oyun alanı, ibadet ve dinlenme alanları da bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Konar, THY ailesi adına TAV İşletme Hizmetleri'ne bu değerli iş birliği için teşekkür etti.

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak dünyanın en önemli uçuş noktalarından birinde mükemmellik ödülüne layık görülmenin kendilerini gururlandırdığını belirten Konar, "Washington'da kazandığımız bu ödül Türk misafirperverliğinin sınırların ötesinde bir hoşgörüye sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Türk Hava Yolları olarak yolcularımızın yalnızca uçuş deneyimlerini değil aynı zamanda uçuş öncesi ve sonrası ile seyahatlerinin her anını mükemmelleştirmek için çalışıyoruz. Çalışmalarımızın ödüllendirilmesi bizi daha iyisini başarmak için de motive ediyor. TAV İşletme Hizmetleri iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz projelerimizde, gelecek dönemlerde de yeni mükemmellikler ortaya koyacağımızdan eminiz." ifadelerini kullandı.


- "THY ile iş birliğimizi büyütmeyi planlıyoruz"


TAV İşletme Hizmetleri Genel Müdürü Bora İşbulan ise Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu THY ile yurt dışındaki iş birliğini Kenya, Nairobi'nin ardından Washington'a taşımaktan ve bu projeyle ödül kazanmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Bugün 15 ülkede, 25 havalimanında 57 özel yolcu salonuyla 4,5 milyon misafire hizmet verdikleri bilgisini veren İşbulan, misafirlerin değişen ihtiyaçlarını ve beklentilerini yakından takip ederek uygun çözümler geliştirdiklerini ifade etti.

İşbulan, "Washington'daki loungeda da sahip olduğumuz bilgi birikimini geleneksel Türk misafirperverliğiyle harmanlayarak ayrıcalıklı bir alan yarattık. Türk Hava Yolları ile olan iş birliğimizi genişleterek önümüzdeki günlerde farklı ülkelere taşıyarak büyütmeyi planlıyoruz." görüşlerini paylaştı.

Anahtar Kelimeler:
Bora İşbulanDulles HavalimanıMehmet Akif KonarTAVThyTurkish Airlines Lounge
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