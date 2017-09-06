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THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Er geç Türkiye’nin AB için ne anlama geldiği anlaşılacak

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, "Er geç Türkiye’nin Avrupa Birliği için ne anlama geldiği anlaşılacak" ifadelerini kullandı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Er geç Türkiye’nin AB için ne anlama geldiği anlaşılacak

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, "Er geç Türkiye’nin Avrupa Birliği için ne anlama geldiği anlaşılacak" ifadelerini kullandı.

06 Eylül 2017 Çarşamba 20:08
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Er geç Türkiye’nin AB için ne anlama geldiği anlaşılacak

İSTANBUL

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, canlı yayın konuğu olduğu BBC World Talking Business With Aaron programında açıklamalarda bulundu. Türk Hava Yolları'nın faaliyetleri ve başarılarına vurgu yapan İlker Aycı, bunun Türkiye’nin ekonomik büyümesine paralel olarak yıldan yıla daha da geliştiğini belirtti.

Program sırasında, geçtiğimiz günlerde Almanya Başbakan’ı Angela Merkel’in "Türkiye’nin Avrupa Birliğine girmesini istemiyoruz" açıklamasını da anımsatan Aycı, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin sayın Merkel’in tasarrufunda olduğunu düşünmüyorum. Avrupa Birliği üyesi ülkeler, artık Birleşik Krallık gibi zor ekonomilerle nasıl ilerleyeceğini oturup düşünmeli. Türkiye’nin de AB ile göz ardı edilemeyecek sosyal ve ekonomik bir bağı var. Er geç Türkiye’nin Avrupa Birliği için ne anlama geldiği anlaşılacak."

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu

Anahtar Kelimeler:
Ekonomiİlker AycıTürk Hava Yolları
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