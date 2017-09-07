THY'den Miami'ye 'Irma kasırgası' ek seferi

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), ABD'de etkisini göstermesi beklenen Irma kasırgası nedeniyle bugün 2 ek sefer düzenleyeceğini bildirdi.Irma Kasırgası 37 milyon kişiyi etkileyebilirIrma kasırgası Porto Riko'yu vurmaya başladıABD yeni kasırga Irma'ya hazırlanıyor
Açıklamada, "Miami Havalimanı otoritesinin olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 Eylül 2017 tarihinde alanı hava trafiğine kapatma ihtimaline karşın, 7 Eylül'de 11.30 İstanbul kalkışlı ve 21.00 Miami kalkışlı ek seferler planlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Muhabir: İzzet Taskiran