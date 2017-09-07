Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109616
ALTIN
147.432
DOLAR
3.4236
STERLİN
4.4739
EURO
4.0946
Beşiktaş'ın forvet oyuncuları çıkış arıyor
Beşiktaş'ın forvet oyuncuları çıkış arıyor
Galatasaray'da yüzler gülüyor
Galatasaray'da yüzler gülüyor
Mehmet Ekici takımla çalışmalara başladı
Mehmet Ekici takımla çalışmalara başladı
Beşiktaş,Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş,Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Kura Çekim Töreni, bugün gerçekleştirilecek.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur...

THY'den Miami'ye 'Irma kasırgası' ek seferi

THY, ABD'de etkisini göstermesi beklenen Irma kasırgası nedeniyle bugün 2 ek sefer düzenleyeceğini bildirdi.

THY'den Miami'ye 'Irma kasırgası' ek seferi

THY, ABD'de etkisini göstermesi beklenen Irma kasırgası nedeniyle bugün 2 ek sefer düzenleyeceğini bildirdi.

07 Eylül 2017 Perşembe 12:01
THY'den Miami'ye 'Irma kasırgası' ek seferi

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), ABD'de etkisini göstermesi beklenen Irma kasırgası nedeniyle bugün 2 ek sefer düzenleyeceğini bildirdi.

Irma Kasırgası 37 milyon kişiyi etkileyebilirIrma kasırgası Porto Riko'yu vurmaya başladıABD yeni kasırga Irma'ya hazırlanıyor

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, ABD'nin Florida eyaletinde görülen Irma kasırgasının, sefer düzenlenen Miami'yi etkilemesinin beklendiğini belirtti.

Açıklamada, "Miami Havalimanı otoritesinin olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 Eylül 2017 tarihinde alanı hava trafiğine kapatma ihtimaline karşın, 7 Eylül'de 11.30 İstanbul kalkışlı ve 21.00 Miami kalkışlı ek seferler planlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Muhabir: İzzet Taskiran

Anahtar Kelimeler:
DünyaEk SeferIrma KasırgasıMiamiThyTürk Hava Yolları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AP Başkanı Tajani: AB, Türkiye'ye kapıyı açık tutmak zorunda
AP Başkanı Tajani: AB, Türkiye'ye kapıyı açık tutmak zorunda
Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'de 35 asker hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
Mersin'de 35 asker hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
Güneş'te 2008'den bu yana en güçlü patlama yaşandı
Güneş'te 2008'den bu yana en güçlü patlama yaşandı
Van Gölü'ne arıtma tesisi müjdesi
Van Gölü'ne arıtma tesisi müjdesi
İsrail'in Esed rejimini vurduğu iddia edildi
İsrail'in Esed rejimini vurduğu iddia edildi
Arakanlı Müslümanlar yardım eli bekliyor
Arakanlı Müslümanlar yardım eli bekliyor
Sonbaharda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak
Sonbaharda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim