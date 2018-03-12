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THY'den tarihi rekor

THY'nin şubat ayında taşıdığı yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 5,1 milyon kişiye ulaştı.

THY'den tarihi rekor

THY'nin şubat ayında taşıdığı yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 5,1 milyon kişiye ulaştı.

12 Mart 2018 Pazartesi 18:40
THY'den tarihi rekor

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) şubat ayında taşıdığı yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 5,1 milyon kişiye ulaştı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları tarihinde ilk defa şubat ayında 5 milyon yolcu rakamını aşmış oldu. THY, yüzde 79,7 ile tarihinin en yüksek şubat ayı doluluk oranına ulaştı. Kapasitenin (arz, koltuk kilometre) yüzde 14 arttığı şubat ayında, toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 6,4 puan artışla yüzde 79,7, dış hat doluluk ise 6,6 puanlık artışla yüzde 79.1 olarak gerçekleşti.

Geçen yılının temmuz ayında başlayan talepteki çift haneli hızlı büyüme, yüzde 24 artış ile 2018 yılının Şubat ayında da devam etti. Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında yüzde 27'lik artış yaşandı.

Bu ayda taşınan kargo ve posta hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,4 arttı. Kargodaki bu büyümeye en fazla katkı yapan bölgeler, yüzde 61 artış ile Ortadoğu, yüzde 52'lik artış ile Kuzey Amerika ve yüzde 39'luk artış ile Avrupa oldu.

Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre tüm bölgelerde yolcu doluluk oranı artış gösterdi. Kuzey Amerika 11,1 puan, Afrika 9,9 puan, ve Avrupa 6,3 puan artarak, en fazla artış gösteren bölgeler oldu.

Ocak-şubat döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre talepte yüzde 27'lik artış sağlandı ve yolcu sayısı yüzde 31 artarak 10,8 milyona ulaştı.

Toplam yolcu doluluk oranı ocak-şubat döneminde 6,9 puanlık artış ile yüzde 79,7 olurken, yurtdışı yolcu doluluğu 7,1 puan artarak yüzde 78,8'e yükseldi.

Şubat ayındaki kargo ve posta hacmindeki güçlü artış ile birlikte ocak-şubat dönemindeki toplam taşınan kargo ve posta, geçen seneye göre yüzde 44 artarak 195 bin tona yükseldi.

Muhabir: Kenan Irtak

Anahtar Kelimeler:
ArtışEkonomiRekorşubatThy
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