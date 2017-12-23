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THY'nin yeni kargo uçağı İstanbul'da

- THY'nin alt markası Turkish Cargo'nun teslim aldığı ikinci "Boeing 777" kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na ulaştı

THY'nin yeni kargo uçağı İstanbul'da

- THY'nin alt markası Turkish Cargo'nun teslim aldığı ikinci "Boeing 777" kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na ulaştı

23 Aralık 2017 Cumartesi 14:44
THY'nin yeni kargo uçağı İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası Turkish Cargo'nun teslim aldığı ikinci "Boeing 777" kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na indi.

ABD'den hareket ederek, öğle saatlerinde İstanbul'a ulaşan kargo uçağı, THY Teknik Hangarına alındı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 7 Aralık'ta düzenlenen, Turkish Cargo filosundaki ilk B777 tipi kargo uçağının teslim töreninde, direkt kargo seferi düzenlenen nokta sayısının 55'ten 73'e çıkarıldığını, büyüme ivmesini devam ettiren Turkish Cargo’nun hatlarına 2018 yılı ocak ayından itibaren yeni hatların ekleneceğini bildirmişti.

Bu çerçevede; Turkish Cargo, ocak ayından itibaren Porto Riko'nun liman şehri Aguadilla, Kolombiya'nın başkenti Bogota, Nijerya'nın kuzey bölgesinde yer alan Kano, ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Houston ve Atlas Okyanusu kıyısında bulunan Miami, Tayvan'ın özel şehirlerinden biri olarak bilinen Taipei Taoyuan ve Kanada'nın ticaret merkezi olarak kabul edilen Toronto'yu uçuş ağına ekleyecek.

Anahtar Kelimeler:
Atatürk HavalimanıBoeing 777Turkish Cargo
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