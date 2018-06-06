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TİKA’dan Akşener’in bütçe iddialarına yanıt

TİKA Başkanı Çam, kurumun bütçesine ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Akşener'in gündeme getirdiği iddiaları değerlendirdi.

TİKA’dan Akşener’in bütçe iddialarına yanıt

TİKA Başkanı Çam, kurumun bütçesine ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Akşener'in gündeme getirdiği iddiaları değerlendirdi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 12:35
TİKA’dan Akşener’in bütçe iddialarına yanıt

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, TİKA bütçesinin iddia edildiği gibi 4 milyar dolar değil, TBMM’de kabul edilen bütçesinin yaklaşık 65 milyon dolar olduğunu bildirdi.

TİKA Başkanı Çam, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in TİKA’nın bütçesiyle ilgili iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.

Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çam, "Artık vacip oldu.Etrafımızda TİKA’nın bütçesi 4 milyar dolar diye iddia ediliyor. Bu yaklaşık 18,5 milyar lira eder." ifadesini kullandı.

Çam, şöyle devam etti:

"TBMM’de onaylanmış bütçeye bakılırsa TİKA’ya 2017’de Maliye’den tahsis edilen bütçe 304 milyon lira, yani 65 milyon dolar. Yani iddia edilen rakamın yüzde 3’ü. TİKA’nın parası bereketlidir."

Akşener, TİKA'nın yılda 4 milyar dolar harcadığını iddia ederek bunun hesabını soracağı şeklinde ifadeler kullanmıştı.

FETÖ'nün "milyar dolar" propagandası

TİKA'nın yardımlarına ilişkin iddialar daha önce de gündeme gelmiş, terör örgütü FETÖ'ye mensup kişiler Türkiye'nin kalkınma yardımlarına aktardığı bütçenin tamamının TİKA'dan çıktığı propagandasını yürütmüştü.

Türkiye, 2013, 2014, 2015 yıllarındaki Küresel İnsani Yardım Raporu'nda da en çok insani yardım yapan üçüncü ülke olmuştu. Türkiye'nin 2014'te yaptığı insani yardım miktarı 3,2 milyar dolar iken 2016'da iki katına çıkarak 6 milyar dolara ulaşmıştı.

Sosyal medyada 2014'te bazı hesaplardan yapılan paylaşımlarda, bu yardımların tümünün TİKA tarafından yapıldığına dair iddialar yayılmıştı. Bütçe rakamlarındaki gerçeklerden uzak bu karalamaların TİKA'yı zan altında bırakma amacı taşıdığı değerlendirilmişti.

TİKA aktif dış politikanın parçası

TİKA, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Türkiye'nin tarihi kültürel bağlarla sıkı sıkıya bağlı olduğu tabii coğrafyası ile güçlü bir iş birliği geliştirmek üzere 1992 yılında kuruldu.

TİKA, her yıl daha fazla ülkede ofisler açarak, Orta Asya ve Balkanlar’dan Afrika, Latin Amerika ve Pasifik adalarına kadar çok geniş bir coğrafyada insan hayatını ilgilendiren her sektörde projeler üretmeye devam etti.

Ajans, Türkiye'nin izlediği aktif dış politikaya bağlı olarak çalışma yaptığı ülkelerin sayısını her geçen gün artırdı. TİKA, 2000'li yıllardan itibaren faaliyet coğrafyasını genişletti. 2002 yılında 12 olan Program Koordinasyon Ofisi sayısını 2011 yılında 25’e, 2012 yılında ise 33’e yükseltti.

TİKA, bugün 58 ülkede 60 Program Koordinasyon Ofisi ile 150 ülkede faaliyet gösteriyor. TİKA, dünyanın dört bir yanında su temininden sağlık malzemelerinin ve teknik altyapıların sağlanmasına, gıda yardımından çocukların ve yetişkinlerin eğitimine kadar birçok alanda projeler yürütüyor.

Muhabir: Barış Seçkin

Anahtar Kelimeler:
(TİKA) Başkanı Serdar ÇamMeral AkşenerTİKATİKA BütçesiTürkiye
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