TİKA'dan Özbekistan'daki engellilere nevruz hediyesi

TAŞKENT (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), nevruz kutlamalarının devam ettiği Özbekistan'daki engellilere tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

TİKA Taşkent Program Koordinatörlüğünce Nevruz Bayramı'nı kutlama etkinliği düzenlendi. Taşkent'teki bir mahalle muhtarlığı bahçesinde düzenlenen şenliğe çok sayıda Özbek vatandaşının yanı sıra Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve büyükelçilik mensupları katıldı.

Şarkı ve türkülerin seslendirildiği, dans gösterilerinin yapıldığı etkinlikte davetlilere nevruz yemekleri olan "kök samsa" ve "halim", nevruz tatlısı "sümelek" ile Özbek pilavı ikram edildi.

Taşkent Büyükelçisi Şen, şenlikte Özbekçe yaptığı konuşmada, Özbek vatandaşları ile Nevruz Bayramı etkinliklerine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Nevruz Bayramı'nın tüm Türk halkları için çok önemli bir bayram olduğunu kaydeden Şen, nevruz günlerinde tabiatın uyandığını, doğanın yeşerdiğini, insanların da tabiat gibi kendisini ve iyi hislerini yenilediğini belirtti.

Büyükelçi Şen, bayram günlerinde kırgınlıkların unutulduğunu, insanların birbirleriyle barıştığını ve dostluklarını yeniden kurduğunu ifade ederek "Bizler, Türkler ve Özbekler kardeş halklarız. Dilimiz, dinimiz, medeniyetimiz ve her şeyimiz bir. Ortak bayramımız olan nevruzu da birlikte kutlamaktan bahtiyarız. Halklarımızın dostluğu ve kardeşliği ebedi olsun." diye konuştu.

Şen, daha sonra TİKA'nın Özbekistanlı engelli ve yaşlılara hediye ettiği tekerlekli sandalyeleri sahiplerine teslim etti. Tekerlekli sandalyeleri teslim alanlar, nevruzda kendilerine yapılan bu yardım için Türk halkı ve TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nevruzu Özbekistanlılarla kutlamanın sevincini dile getirdi.

Çağlar, insanların nevruzu toplu halde, yaşadıkları mahalledeki komşularıyla kutlama geleneğinden yola çıkarak TİKA Taşkent Ofisinin de bulunduğu semtte bir kutlama etkinliği düzenlediğini ve bunun kendileri için gurur verici olduğunu kaydetti.

Muhabir: Bahtiyar Abdukerimov