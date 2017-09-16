TİKA'dan Sırbistanlı yaşlılara yatak bağışı

BELGRAD (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Bezanijska Kosa Gerontoloji Merkezi'ne 35 hasta yatağı bağışında bulundu.

TİKA'nın, Sırbistan Çalışma, İstihdam ve Sosyal İşler Bakanlığı ile gerçekleştirdiği proje kapsamında yapılan bağış dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, Çalışma, İstihdam ve Sosyal İşler Bakanı Zoran Djordjevic'in yanı sıra Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, TİKA Belgrad Koordinatörü Mehmet Bayrak katıldı.

Djordjevic, burada yaptığı açıklamada, bağışlanan yatakların, merkezde kalan ve sağlık durumları nedeniyle günün büyük kısmını yatakta geçirmek zorunda olan yaşlı hastalar için büyük önem taşıdığını söyledi.

Bunun yalnızca bir başlangıç olduğunu belirten Djordjevic, Türk yatırımcılarla bu konuda görüşmelere devam ettiğini kaydederek, "Huzur evlerine yapacağımız yatırımlarla yaşlılarımızın kaliteli yaşam şartlarına sahip olmalarını istiyorum." dedi.

TİKA Belgrad Koordinatörü Bayrak, merkezin hasta hizmeti veren bölümünde özel bakıma muhtaç ağır durumdaki yaşlıların kaldığını anımsatarak, "Onların günlük bakımları oldukça zor ve özen gerektiriyor. Biz de TİKA olarak onların hem daha iyi koşullarda hizmet alması hem de burada görev yapan sağlık personelinin rahat koşullarda çalışabilmesi için tam fonksiyonlu 35 adet hasta yatağı temin ettik." şeklinde konuştu.

Projenin önemine değinen Bayrak, TİKA'nın, yaptığı sosyal yönü ağır basan projelerle iki ülke arasındaki ilişkilerin yalnızca ekonomik ve siyasi değil, aynı zamanda toplumlar arası ilişkilerin güçlendirilmesine ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesine katkı sağlamayı hedeflediğini kaydetti.

Muhabirler: Sanela Crnovrsanin, Talha Öztürk