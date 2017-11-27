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TİKA'nın bisikletleri Kenyalı kızların hayatını değiştirdi

TİKA'nın, Kakamega eyaletindeki bazı köylerde yaşayan kız öğrencilere ücretsiz dağıttığı 200 bisiklet çocukların okul hayatının vazgeçilmezi oldu.

TİKA'nın bisikletleri Kenyalı kızların hayatını değiştirdi

TİKA'nın, Kakamega eyaletindeki bazı köylerde yaşayan kız öğrencilere ücretsiz dağıttığı 200 bisiklet çocukların okul hayatının vazgeçilmezi oldu.

27 Kasım 2017 Pazartesi 12:56
TİKA'nın bisikletleri Kenyalı kızların hayatını değiştirdi

NAİROBİ (AA) - Recep Canik - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Kenya'nın batısındaki köylerde yaşayan ve okula gitmek için kilometrelerce yürümek zorunda kalan kız çocuklarına ücretsiz dağıttığı 200 bisiklet, öğrencilerin hayatını değiştirdi.

Düzenli okul servisi sisteminin olmadığı köylerde yaşayan ve maddi durumu iyi olan çocuklar, yatılı okullarda okurken yoksul çocuklar ise her gün okula gidip gelebilmek için kilometrelerce yol katediyor.

TİKA'nın, Kakamega eyaletindeki bazı köylerde yaşayan kız öğrencilere ücretsiz dağıttığı 200 bisiklet çocukların okul hayatının vazgeçilmezi oldu.

Shinyalu kasabasında yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Diana Mulemi, AA muhabirine, okuluna gidebilmek için her sabah 2 saat yürümek zorunda kaldığını anlattı.

Okulu bırakmayı düşündüğü bir zamanda imdadına TİKA'dan aldığı ücretsiz bisikletin yetiştiğini belirten Mulemi, "Okuluna yetişebilmek için her sabah saat 5'te evden çıkıyordum. Burada okul servisi gibi imkanımız yok. Köyümüzden okula giden çoğu yola arabanın girme imkanı da yok. Günde 5 kilometre yol yürüyordum. Bazen öylesine yoruluyordum ki derslerde uyuyakalıyordum." dedi.

Mulemi, arkadaşlarının çoğunun, uzak olduğu için sadece bazı günler okula gidebildiğini söyleyerek "Bazılarının aileleri ise geç saatlerde eve dönmelerinden korktukları için izin vermedi. Bu yüzden çok sayıda arkadaşım okulu bıraktı." diye konuştu.

Mulemi, sözlerine şöyle devam etti:

"Doktor olmak istiyorum. Bisikletle derslerim ve okul hayatım daha iyi olacak. Artık derste yorgunluktan uyumak zorunda kalmayacağım ve derslerime daha fazla konsantre olacağım. Bize yardım ettiği için Türk halkına çok teşekkür ediyorum."

Kız öğrenciler geç saatlerde yollarda taciz ve istismara uğruyor

Kakamega'daki Lugala Lisesinde öğretmenlik yapan Juddy Opele, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okula yürüyerek gelip giden kız öğrencilerin yolda taciz ve istismara uğradığını söyledi.

Opele, "Motosikletlerle yolcu taşıyan bazı kişiler var. Bunlar, parası olmayan kız öğrencileri okula götürmek için onlara cinsel ilişki teklif ediyorlar. Öğrencilerimizden erken yaşta hamile kalarak okul hayatına son verenler oldu." dedi.

Ailelerin kızlarını okula göndermekten çekindiğine işaret eden Opele, "Veliler, çocuklarının geç saatlerde eve yürüyerek dönmesini istemiyor, bu yüzden onları okula göndermiyor. Sadece bu yıl lise bir ve ikinci sınıftan 15 kızımız okulu bıraktı." diye konuştu.

TİKA'nın dağıttığı bisikletler sayesinde kız öğrencilerin kendilerini güvende hissedeceğini vurgulayan Opele, TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
TİKA
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