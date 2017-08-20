TİKA'nın gönüllü elçilerinin Etiyopya ve Tanzanya yolculuğu başladı

ANKARA - (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) iş birliğinde gerçekleştirilen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Etiyopya ve Tanzanya'ya gidecek ekipler yola çıktı.

Afrika Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında, bugün Etiyopya ve Tanzanya'ya gidecek ekipteki TİKA'nın "gönüllü elçileri", yolculuk öncesi duygu ve düşüncelerini AA muhabiriyle paylaştı.

Etiyopya ekibindeki Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ali Yavuz Sandıkçı, gideceği ülkede bir okulun tadilat çalışmalarına katılacaklarını belirterek, Habeş Kralı Necaşi'nin türbesini ve cami restorasyonunu görme imkanı bulacaklarını dile getirdi.

Sandıkçı, Etiyopya'da yapacakları faaliyetlerle bölge halkına "İşte vefalı Türk geldi" sözünü hatırlatmak istediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ecdadımızın bize emanet ettiği 'Uzak mesafe yok, nerede bir mazlum varsa oraya koşun' düsturunu yerine getirmeye çalışacağız. Zamanında nasıl Açeli Müslümanların yardıma koştuysak, 'Çin uzaktır' demeyip Çin'e gittiysek, İrlanda'da 'ne işimiz var' demeyip yardım ettiysek, bugün de Allah'ın izni ve Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) önderliğinde TİKA gibi güzide bir kurumumuzun aracılığıyla Etiyopya'ya gidiyoruz."

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencisi Tarık Kaya da Etiyopya'da 6 gün kalacaklarını ifade ederek, burada sivil toplum kuruluşları ve bir yetimhaneyi ziyaret edeceklerini anlattı.

Başkent Addis Ababa’ya 35 kilometre uzaklıktaki bir okulun eskiyen camlarını değiştireceklerini bildiren Kaya, okuldaki sıra ve yazı tahtalarının yenilenmesi ve boyama çalışmalarına da katılacaklarını kaydetti.

Kaya, "Bu program, her şeyden önce zihnimdeki Afrika imajını yenileyecek. Gideceğim sadece bir Afrika ülkesi dahi olsa, oradaki insanları, yaşam şartlarını ve mücadelelerini bir nebze olsun yakından tecrübe edebileceğim. Fırsat verildiğinde insanların neler yapabileceğini görecek ve TİKA’nın bundan sonra yapacağı faaliyetlerini daha bilinçli takip ederek, destekçisi olabileceğim." dedi.

Yeditepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi Taha Fehmi Gayberi de Addis Ababa'daki yetim ve öksüz çocuklarla bir araya geleceklerini dile getirerek, "TİKA'nın binlerce kilometre uzakta, Türkiye adına sosyal projeler yürütmesi ve kısa süreliğine de olsa buradaki gönüllü faaliyetler içinde yer alacak olmam ülkem ve insanlık adına gurur verici." ifadelerini kullandı.

Gayberi, "Bu program, Afrika ve diğer mazlum coğrafyalardaki Türkiye algısına şahitlik etmemin yanı sıra geleceğe yönelik proje ve planlarıma katkı sağlayacak." diye konuştu.

"Afrika kıtası iyiliğe muhtaç"

Tanzaya'ya gidecek ekipteki Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümü 4. sınıf öğrencisi Mustafa Aksu, burada 10 gün kalacakları dile getirerek, Tanzanya halkı ve kültürünü daha yakından tanıma şansını elde edeceklerini ve bir yetimhanenin tadilat çalışmalarına katılacakları kaydetti.

Aksu, "Tanzanya yolculuğumuzda, Afrika kıtasının ne kadar zengin kaynaklara sahip olduğunu, oradaki insanların yiyecek ve paraya değil, iyiliğe muhtaç olduğunu yerinde görecek olmam bana heyacan veriyor. Tanzanya'dan inşallah kardeşliğimize kardeşlik katıp, tecrübelerimizi ülkemizdeki kardeşlerimize aktarmak üzere geri döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı"

TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT'nin iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı", Misafir Derneği çatısı altında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Uluslararası Genç Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Siyasallılar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Kalem Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği ile Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştiriliyor.

Program boyunca küresel gönüllülük bilinci kazandırmak amacıyla 200 üniversite öğrencisi, Ürdün, Sudan, Tunus, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Kenya, Senegal, Gine, Kamerun, Nijer, Çad, Burkina Faso, Gana, Uganda, Libya, Cezayir ve Lübnan olmak üzere 18 ülkeye gönderilecek.

Bu ülkelerde TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşları tarafından belirlenen okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanların tadilatı, tamiratı ve donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje uygulamalarına katılacak öğrenciler, sosyal, kültürel ve insani yardım çalışmalarında da bulunacak.