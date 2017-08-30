Tivibu, üyelerine Kurban bayramda tüm kanalları hediye edecek

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Tivibu, üyelerine Kurban Bayramı’nın daha da keyifli geçmesi için spor ve sinema dahil tüm kanalları hediye edecek.

Türk Telekom açıklamasına göre şirketin yeni nesil televizyon platformu Tivibu, spor ve sinema kanalları da dahil olmak üzere tüm kanallarını abonelerine 6 Eylül tarihine kadar bayram hediyesi olarak sunuyor.

Türk Telekom Tivibu, Kurban Bayramı’nın daha da keyifli geçmesi için spor ve sinema dahil tüm kanalları üyelerine hediye edecek. Ayrıca, film severler bayram tatili için hazırlanan Bayram Neşesi Özel Gösterim Klasörü ile yerli ve yabancı filmleri ücretsiz olarak seyredebilecekler.

Bayram tatilinde Tivibu’nun bir diğer sürprizi ise Bayram Neşesi Özel Gösterim Klasörü. Tüm abonelerin tatillerinde neşeyle film izleyebilmeleri amacıyla hazırlanan özel klasörde, Olanlar Oldu, Osman Pazarlama, Görümce gibi yerli ve yabancı 20 film kullanıcılara ücretsiz sunuluyor. Tivibu aboneleri, Bayram Neşesi Özel Gösterim Klasörü ile filmleri uydu, IPTV, akıllı telefon ve tablet ya da akıllı TV gibi tüm platformalar üzerinden, yayın akışına bağlı kalmadan keyifle seyredebilecek.