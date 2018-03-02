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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Hepinizin istisnasız devletten alacağı var

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Hepinizin istisnasız devletten alacağı var, geçmiş teşviklerden dolayı. Çok az bir firma bunlardan faydalanmış. Para istiyorsunuz, paran var senin. Zaten gidip fazladan yatırmışsın. Git al." dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Hepinizin istisnasız devletten alacağı var

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Hepinizin istisnasız devletten alacağı var, geçmiş teşviklerden dolayı. Çok az bir firma bunlardan faydalanmış. Para istiyorsunuz, paran var senin. Zaten gidip fazladan yatırmışsın. Git al." dedi.

02 Mart 2018 Cuma 23:05
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Hepinizin istisnasız devletten alacağı var

KARABÜK (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Hepinizin istisnasız devletten alacağı var, geçmiş teşviklerden dolayı. Çok az bir firma bunlardan faydalanmış. Para istiyorsunuz, paran var senin. Zaten gidip fazladan yatırmışsın. Git al." dedi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasını İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zenginleşmesinin girişimci sayısı ile olacağını söyledi.

Kadın girişimcilere işaret eden her geçen gün sayılarının arttığını anlatan Hisarcıklıoğlu, buna kız çocuklarının da dahil edilmesini isteyerek, gençlerin ve kadınların teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni bir yasanın geleceğini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu da size tüyo, haberiniz olsun. İnşallah bu yasa meclisten geçirilecek. Şu an itibarıyla yasa geçerse 1 ay hakkınız var. Geçmişteki teşviklerden haberiniz yok, haberiniz olsun. Müracaat edin, alın SSK'dan. Geçmişte Türkiye'nin en kurumsal firması, aklınıza kim geliyorsa o bile. Maalesef biz bu teşvikleri uğraşıp alıyoruz, özel sektör kullanmıyor, haberi yok. Muhasebecilerimiz de takip etmiyor. Bizler de iş sahibi olarak takip etmiyoruz. Türkiye'nin en kurumsal firmasının bile haberi yok. Şimdi herkes harıl harıl müracaat ediyor. Yeni yasa geçirildi mi bir ay içerisinde geçmiş alacakları talep ettin etin. Etmediysen hakkın gitti, haberin olsun. Onun için ben size diyorum ki; burada para var haberiniz olsun. Hepinizin istisnasız devletten alacağı var, geçmiş teşviklerden dolayı. Çok az bir firma bunlardan faydalanmış. Para istiyorsunuz. Paran var senin. Zaten gidip fazladan yatırmışsın. Git al."

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin de konuşmasında bir reklam filmini örnek göstererek AK Parti hükümetleri döneminde yaptıklarını anlatmaya gerek olmadığını, herkesin gördüğünü kaydetti.

Rifat Hisarcıklıoğlu, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın Safranbolu ilçesindeki baba evini ziyaret etti.

Muhabir: Ahmet Özler, Ersin Turan

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Ekonomi
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