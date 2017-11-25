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Tofaş MESS Altın Eldiven'de ödüle layık görüldü

- Tofaş, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarıyla MESS Altın Eldiven Yarışması'nda üst üste 2. kez ödül aldı

Tofaş MESS Altın Eldiven'de ödüle layık görüldü

- Tofaş, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarıyla MESS Altın Eldiven Yarışması'nda üst üste 2. kez ödül aldı

25 Kasım 2017 Cumartesi 12:39
Tofaş MESS Altın Eldiven'de ödüle layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Tofaş, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarıyla Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Altın Eldiven Yarışması'nda üst üste 2. kez ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tofaş, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında farkındalığı artırmak, bu alanda sürdürülen çabaları desteklemek ve teşvik etmek, iş güvenliği bilincinin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların ilgili tüm kesimlere ulaştırılmasını sağlamak amacıyla, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Altın Eldiven Yarışması’ndan birincilik ödülü ile ayrıldı.

Çalışanların risk algılarının ve iş güvenliği uygunsuzluğunu tespit edebilme yetkinliklerinin ölçülebilir hale getirilebilmesi için kullanılan denetim sertifikasyonu uygulamasını sanal ortama taşıyan Tofaş, “Sanal Ortamda Risk Yakalama Sertifikasyonu Projesi” ile bu ödüle layık görüldü. Tofaş, böylelikle üst üste 2. kez ödül kazanmış oldu.

Tofaş adına ödülü alan Fabrika Direktörü Erdal Şimşek, “Tofaş olarak, uzun yıllardan bu yana, Dünya Klasında Üretim programı kapsamında, sıfır hata ve sıfır iş kazası hedefi ile çalışıyoruz. Yılda 55 bin saat iş güvenliği eğitimi veriyoruz. Çalıştığımız ortamı güvenli kılarken uygulamalarımızı ilgili kesimlere yayma misyonunu benimsiyoruz. Son iki yıldır Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Altın Eldiven Ödülü’nü almaya hak kazanıyoruz. Bizi bu başarıya taşıyan tüm arkadaşlarımıza ve ödüle layık gören MESS yönetimine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
MESS Altın Eldiven YarışmasıTofaş
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