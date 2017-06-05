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05 Haziran 2017 Pazartesi 17:56

Tokat'ta yıldırım düştü! 1 ölü var, 5 asker yaralandı

Tokat 48. Piyade Alayı'na yıldırım düşmesi sonucu 5 asker yaralandı. Merkeze bağlı köyde tarlaya yıldırım düşmesi sonucu ise 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta yıldırım düştü! 1 ölü var, 5 asker yaralandı
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Tokat'ta yıldırım düştü! 1 ölü var, 5 asker yaralandı




Tokat merkeze bağlı Madas köyü yakınlarında tarlada çalışanların üzerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu ağır yarlanan Kadireye Çetin (50) olay yerinde hayatını kaybederken Zeynep Çetin (20) ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

5 ASKER YARALANDI

48. Piyade Er Eğitim Alayında yıldırım düşmesi sonucu ise 5 asker yaralandı. Ambulanslarla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen askerler acil serviste tedavi altına alındı. Askerlerin sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan Acil Servis Sorumlusu Doktoru Nurşah Başoğlu, durumlarının iyi olduğunu ifade ederek,"Şuan 4 tanesi müşahede altında 1 tanesi tedavi altında kalacak. Hayati tehlikeleri yok. Askerler ağacın altındalarmış oradan üzerine yansımış. Bir tanesinde ciddi bulgular diğerleri hafif" dedi.
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