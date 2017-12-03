TOKİ'den Ayder'i hayata döndürme projesi

ANKARA (AA) - ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Ayder'i doğal güzelliklerine tekrar kavuşturup, özlenen Ayder'i inşa edeceklerini belirtti.

TOKİ Başkanı Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rize'deki Ayder yaylasını yenilemek ve korumak için 14-15 Ekim'de "Arama Konferansı" yaptıklarını anımsattı.

Kentsel tasarım projesi için dört farklı alternatif proje çalışması başlattıklarını söyleyen Turan, bu kapsamdaki Arama Konferansı'yla sivil toplum örgütleri, kamu sektörü, özel sektör ve özellikle Ayder'deki hak sahipleri ile yerel halkın ortak fikir arayışında bir araya getirildiğini ifade etti.

Arama Konferansı'na ilişkin sonuç raporlarının tamamlanma aşamasında olduğunu dile getiren Turan, şöyle konuştu:

"Kentsel tasarım projelerimizi tamamlayıp, yapacağımız çalıştay ile kentsel tasarım ve mimari yaklaşım alternatifleri üzerinde istişarelerde bulunacağız. Gerçekleştireceğimiz çalıştay ile mülkiyet sorunlarının çözümü, proje modelleme yaklaşımının geliştirilmesi, doğal ve sosyolojik olarak sürdürülebilir bir alan yönetimi konularında ortak kararlar üreteceğiz. Sonrasında kentsel tasarım projelerimizi tamamlayıp, projemizi vatandaşlarımıza tanıtacağız."

"Ayder Yaylası'ndaki evler plansız bir şekilde inşa edildi"

TOKİ Başkanı Turan, Ayder Yaylası'nda yakın zamanda yapılmış evlerin geleneksel yapım karakterinden uzak, plansız bir şekilde inşa edildiğini vurguladı.

Ayder Yaylası'nın, güçlü bir altyapıya ulaştırılması gerektiğine dikkati çeken Turan, "Mevcut olanakları en iyi biçimde değerlendirip doğayı bozmadan, kısa vadeli çıkarlar yerine uzun vadeli çıkarlar için yatırım yapılmalı ve parçacı yaklaşımdan çok bütüncül bir yaklaşımla konu ele alınmalıdır. Yapacağımız çalıştay sonrasında hedefimiz, Ayder'in gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi için öncelikle tescilli ve korunmaya değer yapıların rehabilitasyonu üzerinde durmak olacaktır." diye konuştu.