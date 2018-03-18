TOKİ'den İstanbullulara müjde

ANKARA (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, TOKİ'nin İstanbul Kayaşehir'de orta katmana yönelik ürettiği 605 konutun satışı için gerekli koşulların oluştuğunu belirterek, satışı başlatma kararı aldıklarını bildirdi.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Turan, İstanbul Kayaşehir'de yatay mimari ve mahalle konsepti ile orta gelirli vatandaşlar için inşa edilen 605 konutun kura yöntemiyle satışa çıkarıldığını açıkladı.

Dar gelirli, konut sahibi olmayan vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapmak istediklerini dile getiren Turan, "İstanbul'da Kayaşehir'deki konut bölgemizde bugün yeni bir aşamaya geldik. Orta gelir katmanı için ürettiğimiz 605 sosyal konutun yapımı önemli bir seviyeye ulaştı. Satış için gerekli koşullar oluştu. Bu nedenle, İstanbullulara bu müjdeyi verme ve satışı başlatma kararı aldık. Konutlarımız farklı kesimlerin ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyet ile bütçelendi. Dolayısıyla vatandaşlarımız en düşük 160 bin liradan başlayan en yüksek 620 bin lira arasında imkanları ölçüsünde istedikleri konutlara başvuruda bulunabilecekler" ifadelerini kullandı.

Yatay mimari ile konut üretimi

Yaklaşık 3,5 yıl önce aldıkları önemli kararlarla dikey yapılaşmadan yatay yapılaşmaya geçtiklerini kaydeden Turan, "Bu değişiklikle, başta kadim şehirlerimiz olmak üzere tüm mekanlarımızda yatay bir yapılaşmaya öncelik vermekteyiz. 'Şehirlerdeki en yüksek binalar TOKİ binaları olmayacak' diyoruz. Pek çok ilimizde bu bakışı yansıtacak önemli projeler başlattık. Satışa sunduğumuz konutlarımız yatay mimari anlayışı ile inşa edildi. Yerel mimarinin de özelliklerini barındıran konutlarımız örnek teşkil edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kayaşehir'de satışa sunulan 605 konutun "mahalle konsepti" ile geliştirilmiş semt kültürünü barındırdığını vurgulayan Turan, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Günümüzde vatandaşlarımızın beklentileri değişti ve gelişti. Vatandaşlarımız sadece barınacak bir merkez değil yeni yaşam alanları istiyor. Yeni yaşam alanları da bizim kültürümüzde mahalle konseptidir. Hepimizin aradığı, bu topraklara ait olan, farklı gelir gruplarının aynı semtte buluşabildiği, semt sakinlerinin, esnafın iç içe olduğu, 'mahalle kültürü' kavramında vücut bulan, dayanışmayla mutlu olacağımız sosyal yaşam alanlarıdır. Kayaşehir'de satışa sunduğumuz projemizde de mahalle kültürü yaşayacak. Bu projede, içinden cadde geçen, etrafında tek katlı dükkanların, bisiklet yollarının, spor alanlarının, caminin ve çarşının olduğu, büyük bir meydana açılan, meydanda kafe ve restoranların bulunduğu bir mahalle konsepti yer alıyor. 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite gençliğine, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük sosyal ihtiyaçları düşündük." Başvuru şartları

Başvuru yapacak vatandaşların hiç konut sahibi olmaması gerektiğini ifade eden Turan, başvuruların, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler, en az yüzde 40 engelli vatandaşlar ve diğer alıcı adayları olmak üzere üç kategoride alınacağını kaydetti. Turan şu ifadeleri kullandı:

"Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve İstanbul'da en geç 30 Nisan 2016'dan itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması gerekiyor. Ayrıca kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulünün olmaması, daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması ve 18 yaşını doldurmuş olması ile bütün bunları belgelemiş olmaları gerekiyor. Ayrıca, başvuru sahipleri satışa sunduğumuz projeler kapsamında yer alan konut tiplerinden sadece birisi için başvuru yapabileceklerdir."

Başvuru ve kuralar Nisan'da

Başvuru şartlarını sağlayan kişiler, başvurularını 2-11 Nisan tarihlerinde Türkiye Halk Bankası AŞ'nin İstanbul'daki bütün şubelerinden 5 bin lira başvuru bedelini yatırarak yapabilecek.

Satılacak konutların satış işlemleri yüzde 25 peşinat bedeli ve 120 ay vade ile yüzde 40 peşinat bedeli ve 144 ay vade seçenekleriyle gerçekleştirilecek. Konutların satış bedelleri 160 bin, taksitleri ise aylık 677 liradan başlıyor.

Konut kuraları 25 Nisan'da noter huzurunda çekilecek. Başvuru koşullarının ayrıntılarına, TOKİ'nin "www.toki.gov.tr" internet adresi ile Halk Bankasının İstanbul'daki tüm şubelerinden ulaşılabilecek.

Muhabir: Ahmet Sertan Usul