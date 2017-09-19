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TOKİ'nin Kayaşehir konutlarına başvuru için yarın son gün

TOKİ tarafından İstanbul Kayaşehir'de satışa sunulan bin 892 konuta başvurular yarın sona erecek.

TOKİ'nin Kayaşehir konutlarına başvuru için yarın son gün

TOKİ tarafından İstanbul Kayaşehir'de satışa sunulan bin 892 konuta başvurular yarın sona erecek.

19 Eylül 2017 Salı 15:30
TOKİ'nin Kayaşehir konutlarına başvuru için yarın son gün

ANKARA (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Kayaşehir'de satışa sunulan bin 892 konuta başvurular yarın sona erecek. TOKİ Başkanı Ergün Turan, konut sahibi olmak isteyen vatandaşların en geç yarına kadar başvurularını yapmaları gerektiğini bildirdi.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TOKİ'den sosyal konut satın almak isteyen vatandaşlar için İstanbul'da bin 892 konut satışa sunuldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen TOKİ Başkanı Turan, "İstanbul'da ikamet eden orta gelirli vatandaşlarımıza kira öder gibi taksitle ev sahibi olma fırsatı sunduk. Satışa sunduğumuz bin 892 konutumuza vatandaşlarımız yoğun bir ilgi gösterdi. Bin 892 sosyal konutumuza başvuruların başladığı günden bu yana 25 bin 67 başvuru geldi." ifadelerini kullandı.

Kura çekimi 4 Ekim'de

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların müracaatlarını 20 Eylül'e kadar ilgili kamu bankasına yapması gerektiği aktaran Turan, 4 Ekim'de noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile konut sahibi olacak vatandaşların belirleneceğini ifade etti.

Turan, başvuru için başvuru yapan kişinin hiç konut sahibi olmaması, iki yıl İstanbul'da yaşaması ve 18 yaşından büyük olması şartlarının arandığını hatırlattı.

Bu üç şartı sağlayan vatandaşların başvuru yapma hakına sahip olacağını ve 5 bin lira yatırarak kuraya katılabileceğine işaret eden Turan, kura çekiminde konut çıktığı takdirde başvuru bedelinin peşinattan düşüleceğini, çıkmadığı takdirde de bir hafta içerisinde başvuru bedellerinin iade edileceğini belirtti.

Yatay mimari ve mahalle kültürü

Kayaşehir'deki bin 892 konutun "mahalle konsepti" ile geliştirilmiş semt kültürünü barındırdığını vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Projemiz yatay mimari ile inşa edildi. Satışa sunduğumuz projede cadde konsepti var. Yaya öncelikli bir cadde burası. Projemizde mahalle kültürü yaşayacak. Farklı gelir gruplarının aynı semtte buluşabildiği, semt sakinlerinin, esnafın iç içe olduğu, 'mahalle kültürü' kavramında vücut bulan, dayanışmayla mutlu olacağımız sosyal yaşam alanı oluşacak."

Muhabir: Yıldız Nevin Gündoğmuş

Anahtar Kelimeler:
İstanbul KayaşehirTOKİTOKİ Başkanı Ergün TuranTürkiye
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