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TOKİ'nin 'KuzeyKent' projesinde 407 konut satışa çıkarıldı

TOKİ Başkanı Turan,Kuzeykent projesi hakkında, "407 konutumuz için başvurular bugün başladı. Konutlar açık satış yöntemiyle satışa çıktı." dedi.

TOKİ'nin 'KuzeyKent' projesinde 407 konut satışa çıkarıldı

TOKİ Başkanı Turan,Kuzeykent projesi hakkında, "407 konutumuz için başvurular bugün başladı. Konutlar açık satış yöntemiyle satışa çıktı." dedi.

29 Mart 2018 Perşembe 10:23
TOKİ'nin 'KuzeyKent' projesinde 407 konut satışa çıkarıldı

ANKARA (AA) - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Başkent'in kuzeyinde inşa edilen "KuzeyKent"te 407 konutu daha "açık satış" yöntemiyle satışa sunduklarını bildirdi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KuzeyKent projesinin Esenboğa Havalimanı güzergahındaki 1 milyon 655 bin metrekare alana inşa edildiğini vurguladı.

Yeni bir yaşam alanı olan ve farklı gelir grubundan insanları aynı yerde buluşturacak projenin toplam 5 bin 82 konutu kapsadığını belirten Turan, satışa sunulan tamamlanma aşamasındaki 407 konutun 256'sının 3+1, 17'sinin 3+1 dubleks,17'sinin teras ev ve 117'sinin ise 4+1 planında inşa edildiğini söyledi.

Turan, "407 konutumuz için başvurular bugün başladı. Konutlar açık satış yöntemiyle satışa çıktı. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız 29 Mart-29 Haziran 2018 tarihlerinde Türkiye Halk Bankası AŞ'nin tüm şubelerinden ön şartsız, kurasız, başvuru önceliğine göre konutlarını seçerek satın alabilecekler." dedi.

Peşin alımda yüzde 10 indirim

Konutların 235 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğuna işaret eden Turan, yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşinat ile 96, 108, 120 ay vade seçenekleriyle ödeme yapılabileceğini anlattı. Turan, peşin alımlarda ise yüzde 10 indirim uygulanacağına dikkati çekti.

Turan, projenin içinde barındırdığı ticari tesisler, eğitim, sağlık, spor, ibadet ve kültür yapılarının bölgede yaşayacakların her türlü ihtiyacına cevap verebilecek ölçülerde olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"KuzeyKent projesi, Başkent'e yakışır bir yaşam alanı olarak tasarlandı ve Ankara'nın yaşayan en büyük rekreasyon alanı olacak. KuzeyKent projemizi çok yönlü ve vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde inşa ediyoruz. Proje içerisinde, yürüyüş yolları, mini futbol sahası, basketbol oyun alanı, basketbol antrenman sahası, voleybol sahası, spor aletleri, masa tenisi, kaykay pisti, spor salonu, açık ve kapalı yüzme havuzları olacak. Ayrıca, çocuk oyun alanları, eğitici oyun duvarları, çocuk yüzme havuzu, spor alanları ve geniş yeşil alanlar ile çocuklarımız yeşille iç içe bir yaşama kavuşacak."

Projenin ilk 250 konutluk etabında yer alan 3+1 ve 4+1 daireler de 235 bin lira ila 578 bin lira arasında değişen fiyatlarla Mart ayı başında satışa sunulmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Açık SatışBaşbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün TuranKonutTürkiye
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