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TOKİ'nin yüzde 20 indirim kampanyasına yoğun ilgi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlediği yüzde 20 indirim kampanyasına ilk 5 günde 2 bin 928 başvuru yapıldı.

TOKİ'nin yüzde 20 indirim kampanyasına yoğun ilgi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlediği yüzde 20 indirim kampanyasına ilk 5 günde 2 bin 928 başvuru yapıldı.

27 Ağustos 2017 Pazar 16:09
TOKİ'nin yüzde 20 indirim kampanyasına yoğun ilgi

ANKARA (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlediği yüzde 20 indirim kampanyasına ilk 5 günde 2 bin 928 başvuru yapıldı.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tapularını hemen almak isteyen kişilerin kampanyaya yoğun ilgi gösterdiklerini belirtti.

Başvuruları 21 Ağustos'ta başlayan kampanyaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını aktaran Turan, şöyle devam etti:

"TOKİ'den sosyal konut satın alan, çoğu alt gelir grubundan vatandaşlarımıza yüzde 20 erken ödeme indirimi ile önemli bir fırsat sunduk. 100 bin lira borcu olan bir vatandaşımızın 30 Eylül'e kadar borcunu kapatması halinde, 80 bin lira ödeyeceğini belirttik. Kampanyamız oldukça ilgi gördü ve ilk beş günde 2 bin 928 vatandaşımız 140 milyon 788 lira borçlarını kapatıp tapularını aldı."

TOKİ'nin 2017 yılı indirim kampanyasına kamu bankalarının destek verdiğini belirten Turan, "29 Eylül'e kadar başvuru sayısının daha da artacağını düşünüyorum. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında, söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak." ifadesini kullandı.

Başkan Turan, indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla idareye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve emlak vergisi gibi herhangi bir borçlarının bulunmaması gerektiğine dikkati çekti.

Turan, "Kampanyamızdan, satışları 2015 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2015 yılı sonuna kadar başlamış konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dahil edilmedi." dedi.

Muhabir: Zehra Aydın

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Ekonomi
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