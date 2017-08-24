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TOKİ'ye ait 397 dükkan için açık artırma

- Uşak'ta TOKİ mülkiyetindeki 397 dükkan için TURYAP tarafından açık artırma düzenlendi - TURYAP Genel Müdür Yardımcısı Çağla: - "397 iş yeri için 700'ün üzerinde başvuru yapıldı. Söz konusu iş yerleri 500 bin liradan 2,5 milyon liraya kadar alıcı buluyor"

TOKİ'ye ait 397 dükkan için açık artırma

- Uşak'ta TOKİ mülkiyetindeki 397 dükkan için TURYAP tarafından açık artırma düzenlendi - TURYAP Genel Müdür Yardımcısı Çağla: - "397 iş yeri için 700'ün üzerinde başvuru yapıldı. Söz konusu iş yerleri 500 bin liradan 2,5 milyon liraya kadar alıcı buluyor"

24 Ağustos 2017 Perşembe 17:57
TOKİ'ye ait 397 dükkan için açık artırma

UŞAK (AA) - Uşak'ta, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetinde bulunan 397 dükkan için TURYAP tarafından "açık artırma usulü" ile ihale düzenlendi.

TURYAP Genel Müdür Yardımcısı Deniz Çağla, kent merkezindeki bir otelde sabah saatlerinde başlayan açık artırmayla ilgili AA muhabirine bilgi verdi.

Çağla, eski Tabakhane bölgesinde TOKİ tarafından yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 100 bin metrekare alanda bin 51 konut ve 922 dükkanın inşa edildiğini belirterek, "Projenin maliyeti 450 milyon lira. Bölge, ülkemizde sanayiden konut ve ticari alana dönen ilk proje. Bugün büyüklükleri 30 metrekare ile 472 metrekare arasında değişen 397 dükkanın satışı için açık artırma düzenledik. 397 iş yeri için 700'ün üzerinde başvuru yapıldı. Söz konusu iş yerleri 500 bin liradan 2,5 milyon liraya kadar alıcı buluyor." dedi.

İş yerlerinin yüzde 25 peşin, 120 ay vadeyle satışa çıkarıldığını ifade eden Çağla, dükkanların tamamının satılacağını düşündüğünü dile getirdi.


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Açık ArtırmaİşyeriKonutTOKİTuryapUşak
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