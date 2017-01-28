Son günlerde Topkapı Sarayı ile ilgili ortaya atılan haberlerle ilgili olarak İlber Ortaylı açıklamalarda bulundu.

Topkapı Sarayı yıkılırsa şaşırmamak lazım

Son günlerde Topkapı Sarayı ile ilgili ortaya atılan haberlerle ilgili olarak İlber Ortaylı açıklamalarda bulundu.Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, eski müdürü olduğu Topkapı Sarayı'nda yaşananları İzmir'de anlattı.Topkapı Sarayı'ndaki çatlakların sorulduğu Prof. Dr. Ortaylı," dedi.