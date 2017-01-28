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28 Ocak 2017 Cumartesi 21:25

Topkapı Sarayı yıkılırsa şaşırmamak lazım

   Son günlerde Topkapı Sarayı ile ilgili ortaya atılan haberlerle ilgili olarak İlber Ortaylı açıklamalarda bulundu.

Topkapı Sarayı yıkılırsa şaşırmamak lazım
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Topkapı Sarayı yıkılırsa şaşırmamak lazım
   Son günlerde Topkapı Sarayı ile ilgili ortaya atılan haberlerle ilgili olarak İlber Ortaylı açıklamalarda bulundu.
   Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, eski müdürü olduğu Topkapı Sarayı'nda yaşananları İzmir'de anlattı.Topkapı Sarayı'ndaki çatlakların sorulduğu Prof. Dr. Ortaylı, "Ona kayma denmez. Bakımsız kaldı. Yeni bir restorasyona gitmek lazım Marmara'ya bakan duvarda. Yapmıyorlar, boyuna müze açıyorlar. Orada yanlış işler yapılmış, mesela terastaki hazine dairesinin tavanı ahşaptır, çünkü daha sağlam, kurt yemeyen ağaçlardan, muhkem ve hafif. Sen onun yerine 2. Harpten sonra bir takım cahil bürokratların tavsiyesiyle, olur mu öyle bir şey diyerek, taş kubbe örüyor beyaz çimento kullanıyor. Hapı yuttun işte, bina terliyor tasmen denen olay artıyor. Bütün bunlar yıkılacak. Garip garip bacalar yapmışlar onları yıktırmak için kısmen başarı gösterdim. Oraya para verilmiyor, bakanlık diye bir şey yok. Ahalinin de bağış verme merakı yok. Bağış için gidiyorsun, 'Efendim şu eski İtalyan Sefareti bizim için muhteşem bir yer olur. Şunu alsanız da restore edip bize verseniz. Biz de sizin adınızı analım' diyorsunuz. Sonra görüyorsun adam otel yapmak için almış orayı. Otelcilikten de hiç anlamıyor. Ben ne kadar iç çamaşırı üretirsem ondan da o kadar otelci olur. Saçma sapan insanlar, tuhaf bir memleket" dedi.
 
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İlber OltaylıTopkapı Sarayı
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