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"Toplumun yüzde 78’i mevcut sağlık durumundan memnun"

- Philips Türkiye Üst Yöneticisi Karabatak: - "(Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması) Toplumun yüzde 78’i mevcut sağlık durumundan memnun olduğunu belirtirken yüzde 72’si sağlık durumunun hayat kalitesini olumlu etkilediğini düşünüyor - "Bu araştırma ile sağlık alanında farkındalığı artırmayı hedefledik ve gelecek dönemde de bu alanda çalışmaya ve inovatif çözümler sunmaya devam edeceğiz"

"Toplumun yüzde 78’i mevcut sağlık durumundan memnun"

- Philips Türkiye Üst Yöneticisi Karabatak: - "(Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması) Toplumun yüzde 78’i mevcut sağlık durumundan memnun olduğunu belirtirken yüzde 72’si sağlık durumunun hayat kalitesini olumlu etkilediğini düşünüyor - "Bu araştırma ile sağlık alanında farkındalığı artırmayı hedefledik ve gelecek dönemde de bu alanda çalışmaya ve inovatif çözümler sunmaya devam edeceğiz"

04 Aralık 2017 Pazartesi 15:52

İSTANBUL (AA) - Philips Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Haluk Karabatak, gerçekleştirdikleri Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması’na ilişkin, "Toplumun yüzde 78’i mevcut sağlık durumundan memnun olduğunu belirtirken yüzde 72’si sağlık durumunun hayat kalitesini olumlu etkilediğini düşünüyor. Yüzde 86 ise sağlıklı olmak adına çaba gösteriyor. Bu araştırma ile sağlık alanında farkındalığı artırmayı hedefledik ve gelecek dönemde de bu alanda çalışmaya ve inovatif çözümler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karabatak yaptığı yazılı açıklamayla, sağlık çözümlerine hasta, hasta yakınları ve sağlık profesyonelleri gözünden yaklaşan Philips'in, sağlık çözümlerinin kusursuz bir şekilde işlemesi için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Karabatak, "Günümüzde Philips olarak insanların hayatlarını nasıl daha fazla iyileştirebileceğimiz düşüncesi ile hareket ediyor, tüm faaliyetlerimizi bu doğrultuda yürütüyoruz. Teknoloji, inovasyon ve insanı bir araya getirerek sağlık çözümleri sunuyoruz. Buradan hareketle İPSOS iş birliği ile Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması’nı gerçekleştirerek Türkiye’deki sağlık durumunu araştırdık. Araştırmamızın sonuçlarına göre toplumun yüzde 78’i mevcut sağlık durumundan memnun olduğunu belirtirken yüzde 72’si sağlık durumunun hayat kalitesini olumlu etkilediğini düşünüyor. Yüzde 86 ise sağlıklı olmak adına çaba gösteriyor. Herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşınca toplumun yüzde 51’inin hemen doktora gittiği görülürken, yüzde 17’lik bir kesimin hiç doktora gitmediği ortaya çıkıyor. Bu rakamlara baktığımızda Türkiye’de sağlık alanındaki riskleri kolayca görebiliyoruz. Bu araştırma ile sağlık alanında farkındalığı artırmayı hedefledik ve gelecek dönemde de bu alanda çalışmaya ve inovatif çözümler sunmaya devam edeceğiz. ifadelerini kullandı.


- "Teknolojik endüstri liderliğini sağlık çözümlerinde yeni alternatifler sunan bir yaklaşımla birleştiriyoruz"


Philips olarak, benimsedikleri "Sağlık Döngüsü" anlayışıyla, Sağlıklı Yaşam’dan başlayarak Önlem Alma, Teşhis, Tedavi ve Evde Bakım’a kadar pek çok alanda ürün ve çözümlerle her gün, her yaştan insanın yaşamını iyileştirecek yenilikler sunduklarını aktaran Karabatak, markanın 2025 yılına kadar 3 milyar kişinin hayatını iyileştirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Karabatak şunları kaydetti:

"Böylelikle, bütün süreçlerin kusursuz şekilde işlediği sağlık anlayışını da ortaya koyuyoruz. Philips, bu kusursuz işleyen sağlık çözümlerine ulaşabilmek için dört fırsata odaklanıyor. Verilerin basitleştirilmesi ve bilgi toplama, ilk seferinde doğru teşhis ve tedavi, maliyetlerin azaltılması, hastalara ve personele daha iyi bir deneyim sunulması...

İnovasyon, değişim, iş birliği... Bizi motive eden bu üç alan… Teknolojik endüstri liderliğini sağlık çözümlerinde yeni alternatifler sunan bir yaklaşımla birleştiriyoruz. Sağlık döngüsünde yer alan her sürecin kusursuz bir şekilde yürümesi sağlık çözümlerinin de kusursuz olmasını sağlayacaktır. İşte bizi heyecanlandıran da tam olarak bu!”


Anahtar Kelimeler:
PhilipsTürkiye Sağlık Trendleri Araştırması
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