Toros Tarım bitki besleme alanında Ar-Ge merkezi kurdu

İSTANBUL (AA) - SÜMEYYE DALKILINÇ - Toros Tarım Genel Müdürü Hakan Göral, bitki besleme alanında bir Ar-Ge merkezi kurmak için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptıkları başvurunun kabul edildiğini belirterek, "Türkiye'de kendi alanında bir ilk olan bu Ar-Ge merkezinde sektörün talep ve gereksinimlerini karşılamaya yönelik bilimsel çalışmalar yürüteceğiz." dedi.

Geçen yıl iç pazarda gübreye konan yasaklar sonrası ihracat yapan Toros Tarım, 2107 yılının ilk yarısında 15 ülkeye yaklaşık 130 bin ton gübre ihracatı gerçekleştirdi.

Göral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cirolarının yüzde 85'inin gübreden, kalanının ise gübre dışı faaliyetlerden geldiğini belirterek, büyümek istedikleri alanın gübre dışı faaliyetler olduğunu söyledi.

Gübre dışı faaliyetler alanında büyüme hedeflerine yönelik çalışmalar yaptıklarını aktaran Göral, patates ve buğday tohumları, bunun yanı sıra da kinoa, susam ve muz yetiştirdikleri bilgisini verdi.

Göral, Türkiye'de her yıl 1,8 milyar dolarlık yaklaşık 6 milyon ton gübre tüketildiğini, Toros Tarım olarak 2 milyon tonluk kapasitelerinin 1,5 milyon tonunu iç pazara sattıklarını ifade etti.





- "Türkiye'nin seracılıktaki verimi dünya standartlarında"





Hakan Göral, Türkiye'nin tarımsal sanayi sektöründe en büyük kuruluşu olduklarını bildirdi.

Bu durumun kendilerine farklı bir sorumluluk yüklediğini belirten Göral, "Bitki besleme alanında bir Ar-Ge merkezi kurmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptığımız başvuru kabul edildi. Türkiye'de kendi alanında bir ilk olan bu Ar-Ge merkezinde sektörün talep ve gereksinimlerini karşılamaya yönelik bilimsel çalışmalar yürüteceğiz. Merkezde, yeni teknolojilerle bitki besleme konusundaki verimliliğe katkı yapacak yeni ürünler geliştirilmesine öncelik verilecek." dedi.

Göral, Mersin'de kurulan Ar-Ge merkezinde 30 kişilik çekirdek bir ekiple işe başladıklarına işaret ederek, "Bu merkez tarımsal girdi alanında. 2018 yılı içerisinde de tarımsal çıktı alanında yeni bir Ar-Ge merkezini fabrika arazisi içerisinde ayrı bir bina olarak konumlandıracağız. Buradaki iştahımız büyük. Bizim gibi bir işletmede bir takım Ar-Ge çalışmaları zaten yapılıyor. Ama Ar-Ge merkezleri bunları belli bir disiplin içerisinde yapma fırsatını veriyor size. Bu merkez Türkiye'de ilk." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de tarım sektöründe çözülmesi gereken konuların başında eğitimin geldiğini vurgulayan Göral, Türkiye'nin seracılıktaki veriminin dünya standartlarında olduğunu ama buğday, arpa ve tahıllardaki verimin dünya ortalamalarının altında olduğunu belirtti.

Göral, bu anlamda devletin teşvikler konusunda yönlendirici olması gerektiğinin altını çizdi.

Tarım borsalarının da önemine işaret eden Göral, hangi ürün iyi para ederse çiftçinin bir sonraki yıl o ürüne yönelmesinin o ürünün fiyatında düşüşe sebep olduğunu anlattı.

Bu bağlamda devletin havzalarda hangi ürünün nasıl üretileceği konusunda tarım borsaları aracılığıyla yönlendirici olması gerektiğini söyleyen Göral, "Bu konuda Bakanlığımız önemli adımlar attı. Özellikle fiyat istikrarı açısından oldukça önemli." diye konuştu.





- "Tarımsal çıktı alanında büyümeyi hedefliyoruz"





Toros Tarım Genel Müdürü Göral, gübre alanındaki başarılarını gübre dışı alanda da sürdürmek istediklerini, özellikle tarımsal çıktı alanında büyümeyi hedeflediklerini söyledi.

"Ciromuzun yüzde 85'i gübreden, kalanı ise gübre dışı alanlardan. Bu alanda daha da büyümeyi planlıyoruz." diyen Göral, 2018 yılında gübre dışı alanda faaliyet gösterecek yeni bir Ar-Ge merkezi daha kuracaklarını ifade etti.

Göral, patates ve buğday tohumunun yanı sıra, kinoa, susam ve muz üretimi yaptıklarını da hatırlatarak, "Tohumculuk işi bizim için çok önemli. Sürdürülebilirliğin devamında tohuma hükmeden, tohumu kontrol eden, tüm dünyada gıda sektörünü kontrol eder. Bu bağlamda tohumculuğun özendirilmesi gerek." dedi.

Göral, Türkiye'nin tarımda dijitalleşmesinin çok minimal düzeyde olduğunu ama dijital tarımın çok hızlı büyüyeceğini öngördüklerini söyledi.

Türkiye'nin iyi tarım noktasında da kat etmesi gereken çok yolu olduğunu vurgulayan Göral, çiftçilerin önce toprak analizi yapması gerektiğini dile getirdi.

Cep telefonunu bu kadar iyi kullanan bir ülkede dijital tarımın çok hızlı büyüyeceğini öngördüklerini anlatarak, Toros Tarım'ın çiftçiler için hazırladığı "Toros Çiftçi" uygulamasından bahseden Göral, uygulamanın hızla yayıldığına dikkati çekerek, "Artık çiftçilerimiz bu uygulama ile tarlasına ne zaman ne kadar hangi gübreden vereceğini bilimsel yöntemlerle görebiliyor." diye konuştu.

Tarım 4.0 tarafında iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik bir çok konu olduğunu ve şirket olarak bu alana odaklandıklarını belirten Göral, Toros Tarım olarak yaklaşık bin 350 kişiyi istihdam ettiklerini hatırlattı.

Cirolarının 2 milyar lira civarında olduğunu söyleyen Göral, gelecek dönemde Türkiye'de tüketilmese bile ihraç pazarlarda tüketilecek ürünleri büyüteç altına alınıp, geliştirilmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.