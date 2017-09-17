Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
107742
ALTIN
145.962
DOLAR
3.4391
STERLİN
4.6691
EURO
4.1064
Beşiktaş ile Atiker Konyaspor 33. maça çıkıyor
Beşiktaş ile Atiker Konyaspor 33....
Voleybolda Türkiye'nin finaldeki rakibi Slovenya oldu
Voleybolda Türkiye'nin finaldeki rakibi Slovenya...
Teleset Mobilya Akhisarspor evinde kazandı
Teleset Mobilya Akhisarspor evinde kazandı
Galatasaray Kasımpaşa'yı 2-0 yendi
Galatasaray Kasımpaşa'yı 2-0 yendi
Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-2 mağlup etti
Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-2...

Tortum Şelalesi'ne ziyaretçi akını

UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen, Türkiye'nin en büyük şelalesi Tortum Şelalesi, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ziyaretçi akınına uğruyor.

Tortum Şelalesi'ne ziyaretçi akını

UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen, Türkiye'nin en büyük şelalesi Tortum Şelalesi, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ziyaretçi akınına uğruyor.

17 Eylül 2017 Pazar 11:49
Tortum Şelalesi'ne ziyaretçi akını

KARS (AA) - UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen, Türkiye'nin en büyük şelalesi Tortum Şelalesi, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ziyaretçi akınına uğruyor.

Erzurum-Artvin karayolunun 110'uncu kilometresinde, 2016 yılında Türkiye'nin 11'inci sakin şehri seçilen Uzundere ilçesi sınırlarında bulunan şelale, 21 metre genişliğinde, 48 metre yükseklikten akıyor.

Balıklı Köyü yakınlarında bulunan dağda 18'inci yüzyılda yaşanan heyelan sonucu meydana gelen Tortum Şelalesi, UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen Türkiye'nin en büyük şelalesi olma özelliğini taşıyor.

Aynı zamanda dünyanın en yüksek şelalelerinden olan bu doğa harikası, yılda yaklaşık 5 bin yerli ve yabancı turist çekiyor.

Suyun coşkulu aktığı günlerde muhteşem görünüme bürünen şelalenin suyunun zerrecikler halinde uçuşması, sürekli gökkuşağına benzer görüntü oluşturuyor.

Yılın her mevsimi güzelliğiyle ziyaretçilerini hayran bırakan şelalenin alt kısmına demir korkuluklu taş merdivenlerden inilebiliyor, diğer taraftaki merdivenleri takip ederek tekrar üst bölüme çıkılabiliyor.

Islanma terasına ve göletlere yoğun ilgi

Şelalenin önünde yer alan seyir terası, manzarasıyla ıslanma pahasına da olsa ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

Ayrıca bazı ziyaretçiler şelalenin alt kısmında bulunan küçük göletlerde yüzerek suyun keyfini çıkarıyor.

Tortum Şelalesi, doğa ve fotoğraf tutkunlarının da uğrak mekanlarından biri.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, şelale çevresinde bulanan mesire alanlarında piknik yapma ve dinlenme imkanı da bulabiliyor.

"Ziyaretçiler harika bir atmosferde mest oluyor"

Ziyaretçilerden amatör fotoğrafçı Hasan Cellat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesi'nin cennet mekanlarından Tortum Şelalesi'nin insanı etkilediğini söyledi.

Cellat, "Türkiye'nin dört bir yerinden ve yurt dışından gelen ziyaretçiler harika bir atmosferde mest oluyor. Bazıları da suya girerek serinliyor. Bu muhteşem güzelliği herkesin görmesi lazım." dedi.

Erzurum'dan gelen Hüseyin Ergün de Türkiye'de böyle başka bir şelalenin bulunmadığını dile getirerek, bu güzelliğin Erzurum'a yakınlığını kendileri için şans olarak nitelendirdi.

Anahtar Kelimeler:
Kültür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlk ders zili yarın çalacak
İlk ders zili yarın çalacak
Antalya Adrasan'da Tur otobüsü kaza yaptı, 4 ölü 27 yaralı var
Antalya Adrasan'da Tur otobüsü kaza yaptı, 4 ölü 27 yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEOG'un kaldırılması için bir mani yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEOG'un kaldırılması için bir mani yok
AİHM'den '25 Aralık darbeye teşebbüs' davası sanığına ret
AİHM'den '25 Aralık darbeye teşebbüs' davası sanığına ret
Vision televizyon kanalı Müdürü Nur: Myanmar yönetimi medyanın Arakan'a girmesine izin vermiyor
Vision televizyon kanalı Müdürü Nur: Myanmar yönetimi medyanın Arakan'a girmesine izin vermiyor
Türk Telekom, ONF'nin yönetiminde
Türk Telekom, ONF'nin yönetiminde
Mehmetçik'ten eğitime anlamlı destek
Mehmetçik'ten eğitime anlamlı destek
Uçakta yol parası toplayan gençler izlenme rekoru kırdı
Uçakta yol parası toplayan gençler izlenme rekoru kırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim