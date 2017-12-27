Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
112150
ALTIN
158.140
DOLAR
3.8190
STERLİN
5.1165
EURO
4.5444
Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor
Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor
Futbol sahalarının en golcü prensi: Harry Kane
Futbol sahalarının en golcü prensi:...
Beşiktaş kupada Osmanlıspor'u konuk edecek
Beşiktaş kupada Osmanlıspor'u konuk edecek
Süper Lig'de en çok Palabıyık ve Aydınus düdük çaldı
Süper Lig'de en çok Palabıyık...
Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid
Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid

Toyota, dünyanın en çevreci otomobil markası seçildi

İSTANBUL (AA) - Toyota, bir kez daha dünyanın en çevreci otomobil markası olarak seçildi.Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çevreci şirketlerini belirlemek amacıyla Newsweek dergisi tarafından her yıl düzenlenen "Global...

Toyota, dünyanın en çevreci otomobil markası seçildi

İSTANBUL (AA) - Toyota, bir kez daha dünyanın en çevreci otomobil markası olarak seçildi.Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çevreci şirketlerini belirlemek amacıyla Newsweek dergisi tarafından her yıl düzenlenen "Global...

27 Aralık 2017 Çarşamba 15:14
Toyota, dünyanın en çevreci otomobil markası seçildi

İSTANBUL (AA) - Toyota, bir kez daha dünyanın en çevreci otomobil markası olarak seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çevreci şirketlerini belirlemek amacıyla Newsweek dergisi tarafından her yıl düzenlenen "Global 500 Çevreci Şirket" sıralamasında 16’ncı olan Toyota, otomobil kategorisinde ise birinci olmayı başararak sektöründeki en yakın rakibinden 29 sıra önde olarak listeye girdi.

Ödül, Toyota’nın hibrit ve yakıt hücreli araçlar üreterek sürdürülebilirlik konusundaki başarılarını gösterirken, birçok şirketin önünde dünyanın en çevreci otomobili olmasını sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Avrupa Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Johan van Zyl, şunları kaydetti:

"En başından itibaren Toyota’da yaptığımız her şeyin ortasında çevre olmuştur. 2015 yılında başlattığımız 2050 Çevre Vizyonu, ürünlerimizin tüm yaşam çevrimi boyunca çevre üzerinde bıraktığı etkileri azaltma konusunda tüm önemli noktaları güçlendirmesini sağladı. Bu çabanın Newsweek tarafından ödüllendirilmesi, Toyota’nın sürdürülebilir stratejisinin karşılığını verdiğini gösteriyor."

Yıllık olarak açıklanan "Newsweek Yeşil Şirketler Sıralaması", dünyanın en büyük şirketlerini, enerji, su kullanımı ve atık seviyelerine göre değerlendiriyor. Listede Toyota, sürdürülebilirlik ve çevresel performans konusunda bir kez daha büyük bir başarı elde etti.

Anahtar Kelimeler:
çevreÖdülToyota
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi ailesine kavuştu
Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi ailesine kavuştu
Trafik levhasına çarpan motorsiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
Trafik levhasına çarpan motorsiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
İsrail, Filistinli kadın vekilin tutukluluk süresini 6 ay uzattı
İsrail, Filistinli kadın vekilin tutukluluk süresini 6 ay uzattı
Ekonomi Bakanı Zeybekci: Mutlaka Tunus'tan ithalatımızı artıracağız
Ekonomi Bakanı Zeybekci: Mutlaka Tunus'tan ithalatımızı artıracağız
Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi yurdunda gıda zehirlenmesi
Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi yurdunda gıda zehirlenmesi
54 yaşındaki kadın Kayseri kalesinde intihara kalkıştı
54 yaşındaki kadın Kayseri kalesinde intihara kalkıştı
Trump’ın adı Ağlama Duvarı'nda tren istasyonuna verilecek
Trump’ın adı Ağlama Duvarı'nda tren istasyonuna verilecek
Emniyetten yılbaşı öncesi 81 ilde alkol operasyonu
Emniyetten yılbaşı öncesi 81 ilde alkol operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim