Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den mesleki teknik eğitime destek

İSTANBUL (AA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye geçmiş yıllarda olduğu gibi, mesleki teknik eğitime destek faaliyetleri kapsamında eğitim amaçlı otomobil, motor ve şanzıman hibe etmeye devam ediyor.

Toyota açıklamasına göre, öğrencilerin teknik eğitimde gelişen teknolojiyi takip etmeleri amacıyla meslek liseleri ve üniversitelere araç ve ekipman desteği sağlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2017 yılı sonuna kadar 23 meslek lisesi ve 8 üniversiteye 31 adet araç, 130 adet şanzıman ve 280 adet motor ( 114 'ü Hibrit ) hibe edecek.

Öğrencilerin güncel teknolojiyle eş zamanlı eğitim alarak mesleki bilgi ve becerilerini artırmalarını hedefleyen araç ve ekipmanları ilk olarak, Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknilk Anaoldu Lisesi, Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi , Kartepe EML , Burdur Mehmet Akif Ersoy Universitesi Bucak MYO ve Bucak EML okullarından fabrikaya gelen okul yetkililerine teslim edildi.

Araç ve ekipmanlar törende Toyota Otomotiv Sanayi Kurumsal İlişkiler Bölümü tarafından okulların yetkililerine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak sektöre nitelikli işgücü yetiştiren teknik ve mesleki okulların eğitim kalitelerine katkı sağlamaya özel önem gösterdiklerini belirtti.

Buradan hareketle araç ve ekipman bağışlarını ulusal çapta yapılan bir faaliyete dönüştürdüklerini aktaran Şentürk, öğrencilerin gelişen teknolojiyi tanıyıp kaliteli şartlarda uygulamalı eğitim almaları için verdikleri desteği sürdüreceklerini bildirdi.

Şentürk, mesleki teknik eğitime verdikleri desteğin araç ve ekipman desteğiyle sınırlı olmadığını belirterek, uzun ve kısa dönem staj programları ve fabrika bünyesinde gerçekleştirdikleri teknik gezilerle de öğrencileri mesleki anlamda farkındalık kazandırdıklarını dile getirdi.