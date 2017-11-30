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Toyota yeni̇ konseptlerini Los Angeles Otomobi̇l Fuarı’nda tanıttı

- Toyota, Los Angeles Otomobil Fuarı’nda birçok yeniliğini ziyaretçilerle buluşturdu - Fuarda tanıtılan yeni konsept FT-AC Toyota’nın gelecekte üreteceği yeni tasarım dili ve maceracı modelleri simgelemesi açısından önemli ipuçları da veriyor

Toyota yeni̇ konseptlerini Los Angeles Otomobi̇l Fuarı’nda tanıttı

- Toyota, Los Angeles Otomobil Fuarı’nda birçok yeniliğini ziyaretçilerle buluşturdu - Fuarda tanıtılan yeni konsept FT-AC Toyota’nın gelecekte üreteceği yeni tasarım dili ve maceracı modelleri simgelemesi açısından önemli ipuçları da veriyor

30 Kasım 2017 Perşembe 15:55
Toyota yeni̇ konseptlerini Los Angeles Otomobi̇l Fuarı’nda tanıttı

İSTANBUL (AA) - Toyota, Los Angeles Otomobil Fuarı’nda birçok yeniliğini ziyaretçilerle buluşturdu. Bu yenilikler arasında özellikle macera tutkunlarını derinden etkileyecek ve bakış açılarını değiştirecek yeni konsepti FT-AC’yi sergilerken, Türkiye’de üretilen C-HR da fuarın özel modellerinden biri oldu. Yeni konsept FT-AC Toyota’nın gelecekte üreteceği yeni tasarım dili ve maceracı modelleri simgelemesi açısından önemli ipuçları da veriyor.

Toyota açıklamasına göre, marka Los Angeles Otomobil Fuarı’nda yeni konseptlerini tanıttı.

Toyota tarafından aktif bir yaşam tarzı olanlar ve outdoor kullanım için geliştirilen FT-AC, aynı zamanda günlük kullanım için de ideal bir otomobil olarak göze çarpıyor. Yolculukların eğlenceli olabileceğini de ilk bakışta hissettiren FT-AC konsepti aynı zamanda dikkati çeken kaslı tasarımı ile Toyota’nın SUV ve pick-up araçlarının tarzını da yansıtıyor.

Geniş, büyük siyah ızgaraya sahip konseptin parlak LED farları dikkat çekerken, sis lambaları ise kötü hava şartlarında en iyi aydınlatmayı sağlıyor. Bu sis lambaları, istendiğinde çıkarılarak el feneri olarak kullanılabiliyor veya bisiklete de monte edilebiliyor. Araç kurtarmak için kancalara sahip FT-AC, uzun dingil mesafesi ve geniş iz açıklığıyla yolda güçlü bir duruş sergiliyor.

FT-AC, 20 inç jantlar ve her koşulla baş edebilecek lastiklerle donatıldı. Safari tarzı tavan da ekipmanların yüklenmesi için ekstra alan sağlıyor. Tavanın üzerindeki LED’ler ise etrafın aydınlatılmasını sağlıyor.


- FT-AC geliştirilmiş tork vektörlü dört çeker sistemini kullanıyor



FT-AC maceracı yanıyla birlikte birçok teknolojik özellik de sunuyor. Aynaların üzerindeki kızıl ötesi kameralar macera sürüşleri kaydetmeye yararken, istendiğinde çıkarılarak kullanılabiliyor. Ayrıca entegre Wi-Fi hotspot özelliğiyle mobil cihazlara görüntü gönderilebiliyor. Bununla birlikte FT-AC ile yapılan sürüşler canlı olarak paylaşılabiliyor.

Benzinli motora sahip olması planlanan ve gelecekte hibrit versiyonunun da üretilmesi düşünülen FT-AC, geliştirilmiş tork vektörlü dört çeker sistemini kullanıyor. Böylece harika kontrol yetenekleri ve maksimum çekiş elde ediliyor. Daha dinamik ve güvenli sürüş için farklı zeminlere uygun ayarlara sahip, 4 tekerleği kilitleme özelliğiyle her şartta maksimum çekiş kontrolü sağlıyor.

Anahtar Kelimeler:
Los Angeles Otomobil FuarıToyota
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