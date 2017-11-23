Toyota'nın arkadaş robotu

İSTANBUL (AA) - Toyota'nın uzayda konuşan ilk robot olarak tarihe geçen robotu Kirobo’nun küçük versiyonu olan Kirobo Mini, 42 bin 984 yen fiyatla Japonya’da satışa sunuldu.

Toyota açıklamasına göre, insanlara arkadaşlık etmesi için tasarlanan ve bir insan avucuna sığacak kadar küçük olan robot, ayakta 34 cm, oturduğu zaman ise 10 santimetre uzunluğunda bulunuyor. Küçük boyutları sayesinde her yere taşınabilen Kirobo Mini, konuştuğu kişinin yüzüne bakarak onunla temas kuruyor aynı zamanda başını ve ellerini oynatıyor. Kirobo Mini piyasaya sunulduğu anda 3 bin 300 adetlik satışa ulaştı. Kendi sesinin tonunu ve hareket tarzını da konuştuğu kişiye göre belirleyen Kirobo Mini, sahipleriyle vakit geçirdikçe onların sevdikleri ve sevmedikleri şeyleri de hatırlıyor. Toyota, bu robotla birlikte özellikle evde yalnız yaşayan insanların hayata daha aktif bir şekilde katılmalarını hedefliyor.